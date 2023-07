Prevén pérdidas del 10% en cosecha de manzana

Chihuahua.- La producción de manzana este año será 10 por ciento menor a la alcanzada en 2022, como consecuencia de las altas temperaturas, ausencia de lluvias y la falta de suministro eléctrico en los pozos que impacta en el riego de los cultivos.

Mauricio González Rivera, presidente de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores de Chihuahua (Unifrut), precisó que la estimación de producción de manzana en 2023 es de entre 24 y 25 millones de cajas

En comparación a la producción registrada en el 2022: Unifrut de 20 kilos, cifra inferior a la registrada el año pasado.

Expuso que este año ha sido atípico, pues no se tiene la suficiente energía eléctrica en los pozos para regar los cultivos de manera que al no recibir la suficiente cantidad de agua, la fruta no crece al potencial que tiene, lo que impacta en la producción total.

Apuntó que en la región de los campos menonitas, en Bachíniva, Namiquipa y Casas Grandes, han entrado en “tandeos” de energía eléctrica, y si bien la cosecha de manzana no se perderá, en el caso del maíz y algodón hay productores que registran ya la pérdida de sus cosechas y no recuperarán la inversión.

Dijo que sólo el 8 por ciento de los productores tenían acceso al financiamiento, y ahora con el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo será el 3 por ciento, “lo que es lamentable, pues el financiamiento es útil y necesario en todos los sectores”.

Indicó que la cosecha de manzana ha iniciado en las regiones tempraneras con las variedades Golden Supreme y Gala que tienen muy buena aceptación, sobre todo en esta temporada en que los mercados están prácticamente sin producto y los consumidores buscan manzana fresca y nueva.

Abundó que a partir del 15 de agosto iniciará la cosecha de la manzana Golden Delicious que representa alrededor del 75 por ciento de la producción.

Productores de la zona noroeste han denunciado que miles de hectáreas de cultivo de algodón, chile, cebolla y maíz, se han perdido por falta de suministro eléctrico para operar los sistemas de riesgo.