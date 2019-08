Prioriza Slim inversión, no tasa de crecimiento

Ciudad de México.- Con el acuerdo para destrabar los gasoductos que se encuentran frenados, tras acceder a modificar los términos de los contratos, se podrán hacer mayores inversiones, destacó Carlos Slim, fundador de Grupo Carso.

El empresario señaló que es un "gran gusto" poder haber concluido esta negociación con el Gobierno y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los diferendos que hubo sobre las condiciones del contrato inicial.

Explicó que en el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que comenzaba con cifras menores y había una renta sustancial posterior. Ahora, en lugar de que se tengan rentas crecientes, van a ser iguales o planas, con lo que los pagos van a ser mayores al principio, pero la CFE pagará un importe total menor.

"Al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante", dijo durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ahora hay que ver lo que viene y, sin duda, habrá que buscar hacer más inversiones y este tipo de solución creo que lo permite", añadió.

En tanto, afirmó que la tasa de crecimiento no es importante en una situación como la actual y subrayó que ve un gran potencial para crecer en el país.

"Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser 0, o 2, o .2, o .8, pero no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando que está dentro de los programas de Gobierno y que es inminente que se pueda echar a andar, inclusive quizá a partir de este año", dijo.

"Yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no se pueda, no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se han planteando a través de estas grandes inversiones".

El empresario consideró que la gran importancia de estos gasoductos, como parte de una gran infraestructura nacional, es poder acceder al gas más barato del mundo, que se tiene en Texas.

"Ya tenemos las conexiones, México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato, el más barato del mundo por mucho, y que permitirá al País, a través de estos gasoductos, poder hacer uso de un gas muy, muy económico, muy barato, que va a permitir sustituir el diesel y el combustóleo".

Refirió que el gas es más barato entre una tercera o cuarta parte que dichos productos, los cuales, además de ser más caros, son más contaminantes.

"Entre lo que negociamos con la Comisión Federal de Electricidad fue hacer más funcional el uso de los gasoductos, de manera que cuando no se estén utilizando, sobre todo en los gasoductos que tenemos en Estados Unidos, se puedan obtener ingresos en cuanto a que se renten a terceros y con un buen posible ingreso para la CFE de hasta el 50 por ciento del ingreso bruto", detalló.

Destacó que poder tener una buena red de gasoductos permitirá mayor eficiencia.

"También va a permitir, en ese desarrollo que tiene dentro de sus prioridades el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo del Sureste cuando se pueda llevar tanto gas importado como que se pueda usar el gas nacional para suministro", mencionó.

En tanto, Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), festejó el pacto y afirmó que hay un "ganar-ganar" con esta negociación.