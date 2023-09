Problemas financieros afectan a más personas en México

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La proporción de la fuerza laboral empresarial afectada seriamente por problemas financieros se volvió más grave tras la pandemia en México, lo que significa que hay más personas que viven con ansiedad y estrés económico.

En 2017 la proporción de empleados afectados por problemas financieros era de 20 por ciento, para 2019 -previo a la crisis por Covid- aumentó a 25 por ciento y para 2022 ascendió a 32 por ciento, de acuerdo con la firma de consultoría y corretaje WTW.

"Los problemas financieros son cada vez más comunes, y nos referimos a las personas que son colaboradores de las empresas, imagínense las personas que no tienen un trabajo fijo, un trabajo definido, una empresa con buenos sueldos, etcétera.

"Claramente hay evidencia de que los problemas financieros de los colaboradores están aumentando, el bienestar financiero también se está viendo afectado, cada vez hay más gente que dice que tiene problemas de este tipo", indicó Alberto Mondelli, director senior para América Latina de WTW.

Las preocupaciones financieras de los empleados son relevantes porque están conectadas con el desempeño de los individuos en las empresas, destacó.

Tras realizar una encuesta de Bienestar Financiero, la firma encontró que actualmente el 36 por ciento de los empleados en México vive al día, de quincena en quincena, lo que significa que no están teniendo margen para el ahorro, y en esto no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres.

Con este hecho, ni siquiera es viable pensar que los trabajadores en esta situación puedan solventar alguna emergencia económica, dimensionó Claudia Castro, directora de Retiro de WTW.

Entre los empleados que viven al día destaca que un 45 por ciento tiene una regular o mala salud financiera.

"Estamos hablando de un porcentaje bastante elevado de gente que reconoce no tener buena salud financiera y esto le está trayendo problemas", abundó la directiva.

Quienes viven al día tienen mayores índices de ansiedad, registran bajo desempeño y sus tasas de ausentismo laboral son más altas.

Lo mismo ocurre con la sensación de soledad y la probabilidad de que cambien de empleo porque sus salarios no son suficientes.

WTW destacó que es creciente el número de personas que piensa trabajar más allá de los 65 años, o no retirarse nunca, y no porque no quiera, sino porque no puede o porque no ha ahorrado suficiente, por lo que el retiro es una preocupación relevante.

De hecho, los empleados con bajo bienestar financiero tienen mayor probabilidad de retirarse más tarde.