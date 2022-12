Producirá Chihuahua el 80% del algodón del país

Chihuahua, Chih.- Productores de algodón esperan producir un poco más de un millón 100 mil pacas, el 80 por ciento de la producción nacional, en una superficie cultivable de 153 mil hectáreas en el estado de Chihuahua, se informó durante la Reunión Binacional de Erradicación del gusano rosado y picudo del algodonero.

Directivos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua y la Dirección General de Sanidad Vegetal, enfatizaron sobre la importancia de que no se descuide las acciones de detección y erradicación de plagas, ya que se detectó un brote de picudo en Durango a siete kilómetros de la frontera con Chihuahua y se requerirá una inversión de 200 a 300 mil pesos en una semana para poder controlar un posible brote en la entidad.

No obstante, se precisó que el riesgo es mínimo sis e considera que a lo largo de la carretera no se tiene cultivos de algodón establecidos.

En el estado de Chihuahua las principales zonas productoras de algodón son: Villa Ahumada, Ascensión, Ojinaga y Buenaventura, y en menor importancia, los municipios de zona centro-sur que incluye Meoqui, Delicias, Saucillo y Camargo.

Ricardo Acosta Pérez, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, informó que el desarrollo del cultivo del algodón depende mucho de la especulación o del mercado internacional sobre el precio del mismo.

Agregó que si hay buenas expectativas de precio, el agricultor se anima y establece más suficiente, por lo que ha habido años donde se ha bajado el cultivo porque no hay precios buenos. Este año, hubo una mayor superficie establecida y como no hay buen precio, puede ser que eso se impacte para el establecimiento de la superficie sea menor.

Acosta Pérez indicó que lo que preocupa ahora es la participación de los productores que le corresponde para la sanidad vegetal del cultivo, para lo cual se recibe apoyos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos quien aporta una cantidad importante de material, al igual que Senasica.

Dijo que se tiene que ver que los productores no deben dejar de hacer lo suyo, ya que si se confía en que no hay plagas y no es necesario monitorear, y si ahora se ve como un gasto, en realidad es una inversión, ya que si llega a aparecer la plaga, se este en condiciones optimas de solventarlo.

Apunto que muchos de los productores de ahora no vivieron la época en la que se tenia problemas con las plagas, y no tienen la experiencia de lo que es y el gasto que eso representa.

Estimó que los apoyos en material que proporciona el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el control de plagas deba tener una inversión de unos 20 millones de pesos.