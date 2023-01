Prohíbe Tesla a sus empleados hablar de salarios o condiciones laborales

Ciudad de México.- La Junta Nacional de Relaciones Laborales de EU (NLRB, por sus siglas en inglés) emitió en septiembre una queja contra Tesla acusando la empresa de coaccionar ilegalmente a sus empleados en Florida al restringirles la posibilidad de discutir cuestiones laborales, informa Bloomberg.

Según el documento, la empresa "dijo a los empleados que no hablaran de su sueldo con otras personas" y que no discutieran el despido de otros trabajadores. Además, la dirección de Tesla también "dijo repetidamente a los empleados que no se quejaran a los directivos de mayor nivel" sobre las condiciones de trabajo. Estos incidentes ocurrieron en las oficinas de la empresa en Orlando (Florida) durante el 2021.

Esta denuncia la emite el director regional de la NLRB en Tampa, Florida. Los jueces de la agencia examinan casos de este tipo. Pueden ser apelados ante los miembros de la NLRB en Washington y luego ante un tribunal federal. Este caso concreto se estudiará en una audiencia que se celebrará en febrero de 2023, afirmó a Bloomberg la portavoz de la agencia, Kayla Blado.

En 2021 la NLRB también dictaminó que Tesla había estado involucrada en prácticas laborales injustas, que incluían el despido de un activista sindical. Tesla niega haber actuado mal y está recurriendo esa sentencia ante un tribunal federal.

La NLRB no puede exigir responsabilidad personal a los directivos cuando infringen la ley ni reclamar indemnizaciones punitivas. Solo puede ordenar a la empresa que readmita a los trabajadores despedidos y les pague los salarios atrasados.