Prohibición a quesos es por salud, no contra empresas: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que la prohibición de SE y Profeco a algunos yogures y quesos no busca perjudicar a las empresas, sino cuidar la salud de la población.

No obstante, señaló que algunas hacen fraude y adulteran los productos, por lo que llamó a cuidar la calidad.

"Hay que buscar que se informe sobre esto, y diálogo siempre, va haber y no es el propósito perjudicar a las empresas, pero tenemos que cuidar la salud del pueblo, es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos, adulterados, y eso pues hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente", sostuvo en conferencia mañanera.

"Tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, proteger al pueblo, al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar, hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, otras que no".

El mandatario acusó que el pasado se alteraban hasta medicamentos.

"Hablando de medicamentos, imagínense que alteraban medicamentos, incluso para cáncer de los niños, gente sin escrúpulos por el dinero, es como el que vende la droga, pues no sé pone a pensar que con el fentanilo va destruir la vida de jóvenes, van por el dinero", expuso.

"Adulterar un medicamento, un alimento, provocar un daño, el neoliberalismo implicaba cero regulación, era como la libertad del zorro en el gallinero y eso no se puede mantener, eso no es lo nuestro".

Ayer, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, defendió que la suspensión en la comercialización de algunas marcas de queso y yogur por incumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas se debe a la aplicación, por primera vez, de la nueva Ley de la Infraestructura de la Calidad, que empoderará a los consumidores.

Dicha Ley, publicada el pasado 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor a inicios de este mes, busca generar mayor competitividad y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías.

Entre sus objetivos resalta reformular el sistema de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología en México, con la creación de un nuevo marco normativo que afronte los retos de los acuerdos de comercio internacional en el que el país se ve involucrado.