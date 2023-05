Prometen dejar petróleo en México, pero crece exportación 7%

CDMX.- La promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar los envíos de petróleo al extranjero para procesarlo en las refinerías del País se incumplió.

De hecho, las exportaciones de petróleo lograron crecer 7.2 por ciento en marzo pasado comparado con igual mes del año previo, revelan las cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el tercer mes del año, la petrolera estatal envío al mercado internacional 971 mil barriles diarios, 66 mil más que en igual mes del 2022, cuando exportó 905 mil barriles.

Pese a que la cantidad de barriles fue mayor, el valor de las exportaciones registró una caída de 31.3 por ciento.

En marzo pasado el valor del envío de crudo al extranjero fue de mil 931.7 millones de dólares, contra los 2 mil 814.6 millones de dólares en el mismo periodo de 2022.

El precio récord por barril de petróleo registrado en marzo 2022 superó los 100 dólares promedio por barril, lo que provocó que la industria petrolera detonará sus ingresos.

Actualmente, el precio promedio por barril está en 67 dólares.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, se busca eliminar las exportaciones de crudo para producir en el País las gasolinas y combustibles que se demandan, logrando así la soberanía energética.

"En el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diesel, vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno.

"Esto implicará no exportar petróleo crudo y transformar en México toda nuestra materia prima; para ello, a finales de 2023, estaremos procesando un millón 200 mil barriles diarios en las seis refinerías que se han venido rehabilitando; 340 mil barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell y la misma cantidad, otros 340 mil barriles, en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco", dijo el Presidente en un discurso del 1 de diciembre de 2021.

Afirmó que se logrará una capacidad para refinar alrededor de un millón 880 mil barriles diarios de gasolina, diesel y turbosina.

No obstante, el Paquete Económico que presentó la Secretaría de Hacienda el año pasado, en los Criterios Generales de Política Económica, se previó que las exportaciones de crudo este año ronden los 784 mil barriles diarios.

Abril Moreno, directora general de la consultora Perceptia 21, explicó que no es posible que México deje de exportar crudo, tanto por lo que implica en términos económicos para las finanzas públicas del País y como por falta de capacidad de procesarlo todo para cubrir la demanda de las estaciones de servicio.

"Lo que ingresa al País por las ventas de crudo benéfica en muchos sentidos como el gasto corriente y recursos para programas o infraestructura.

"Luego no sabemos para cuándo va a quedar Dos Bocas, por ahí se estima que para 2026 o 2027 porque ninguna refinería puede operar inmediatamente al 100 por ciento; Deer Park no es para uso doméstico por los contratos de suministro que mantiene Shell en el extranjero y las refinerías de México están apenas en un 50 - 55 por ciento de su capacidad, por lo que no están en las mejores condiciones para poder cubrir la demanda de combustibles", apuntó.