Pronostica EU caída de granos en México

Ciudad de México.- La producción de los principales granos básicos para consumo humano y forrajero en México comenzó a descender este año y seguirá en 2020, advierten las cifras del pronóstico de cosechas que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para todo el mundo.

La predicción surge justo cuando el Gobierno federal, así como su mayoría en el Congreso y sus aliados, recién cancelaron los apoyos para la producción comercial agropecuaria a partir del año entrante.

Los datos del USDA pronostican que para el ciclo septiembre de 2019 a agosto de 2020, en México las cosechas de maíz, soya y sorgo registrarán una baja a tasa anual de 9, 33 y 4 por ciento, respectivamente.

En todos esos alimentos México es ya deficitario en 37, 96 y 12 por ciento, en ese mismo orden.

Derivado de la menores cosechas nacionales, los datos arrojan que las necesidades de compra de esos granos serán mayores, con el fin de compensar el déficit en el consumo que en el caso del maíz subirá de 37 a 44 por ciento, en el caso de la soya de 94 a 96 por ciento y en el sorgo de 8 a 12 por ciento.

El USDA estima que con las mayores compras al extranjero México se consolidará en los primeros lugares del ranking mundial de importadores.

Agricultores y analistas explicaron que la proyección de menores cosechas es consecuencia de la prolongada sequía que pegó este año a varios estados.

Pero advirtieron que de no revertirse la cancelación de los apoyos a la agricultura comercial, la producción de estos alimentos seguirá a la baja, pero ahora por la incosteabilidad para producir y para competir frente a las cosechas estadounidenses, las cuales son subsidiadas por su Gobierno.

"El Gobierno y el Congreso quitaron incentivos muy importantes y básicos para la agricultura comercial, quitaron apoyos que nos daban certidumbre para sembrar, comercializar y seguir produciendo para alimentar al País y para competir frente a las siembras subsidiadas de Estados Unidos", sostuvo Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

"Ahorita la baja en producción fue por la sequía, pero si no hay incentivos para Apoyos a la Comercialización, como es el Ingreso Objetivo y las coberturas de precios, y otros más que cancelaron, la producción de maíz y otros granos va a caer aún más y esto lo veremos en la siembra de primavera-verano del año entrante".

Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló que el Gobierno y su mayoría en el Congreso debieron haber analizado, con información de la Secretaría de Agricultura, los pronósticos de cosechas para este y el próximo año antes de desincentivar la agroproducción comercial con la desaparición de la bolsa de apoyos a esta actividad.

"Se viene en el 2020 un año muy complicado para la agricultura comercial del País. Estados Unidos y el resto de los países incentivan a su agricultura comercial y en México le quitan los apoyos.

"Esto le va a pegar duro a los agricultores mexicanos porque no van estar en condiciones de costos para competir frente a las cosechas de Estados Unidos y lo también grave es que México va estar cada vez más a expensas de la oferta y precios de granos de ese país".