¿Puede tu patrón exigirte certificado de vacunación Covid?

Archivo / Agencia Reforma / Los empleadores no pueden despedir al trabajador que haya decidido no aplicarse la vacuna

Ciudad de México— Las empresas no podrán exigir a sus empleados la cartilla de vacunación o algún certificado para regresar a las oficinas porque se podría tomar como un acto discriminatorio, advirtieron expertos en temas laborales.

Ahora que el semáforo epidemiológico está en verde, los trabajadores empezarán a regresar a las empresas, pero no estarán obligados a presentar un comprobante de vacunación.

"En términos de lo establecido por la Constitución, así como diversos ordenamientos de carácter federal en materia de discriminación, la compañía bajo ninguna circunstancia podrá exigir a sus trabajadores cartilla de vacunación alguna y/o certificado y/o cualquier otro documento que acredite que han cumplido con algún ciclo de vacunación", señaló Germán de la Garza, abogado y experto de Deloitte.

Las compañías, agregó, solo podrá hacer censos voluntarios para tener un mapa de vacunación, pero sin que se entienda como condicionante para ingresar al centro de trabajo.

"Esto se entendería como discriminatorio y por ende, ilegal", subrayó De la Garza.

Diversas autoridades federales y locales dejaron ver que habrá sanciones para las empresas que soliciten este documento.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado que no existe justificación para que se solicite un certificado de vacunación contra Covid-19 como requisito para reincorporarse a los centros de trabajo.

Para Jimena Sánchez, socia del despacho la De la Vega & Martínez Rojas, hay muchos motivos por los cuales las personas pueden decidir no vacunarse: por miedo, porque su religión no se los permite, por su propia condición de salud, etc.

Por ello, los empleadores no pueden decidir terminar la relación de trabajo porque el empleado haya decidido no aplicarse la vacuna.

"Como empleadores no podemos establecer una medida que determine que las personas que no estén vacunadas no puedan regresar a trabajar o que sea una causal para terminar la relación de trabajo. Muchas empresas lo que han hecho es solicitar un comprobante de vacunación siempre y cuando tenga el consentimiento del empleado", dijo.

Pero si las empresas obtienen esa información, deben resguardar los datos personales.

"Como es un dato de salud, es considerado un dato sensible y tiene un tratamiento muy específico regulado por la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares. Y deben tener un aviso de privacidad donde se le indique al colaborador por qué motivo se está recabando la información, quizá es por un tema estadístico, para acomodar las oficinas y tomar las medidas de sana distancia, puede haber muchos motivos, pero no puede ser una media para decidir si regresan o no a trabajar", subrayó Sánchez.