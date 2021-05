¿‘Quemado’ en buró? Esto pasará si quieres sacar un crédito de Infonavit

Tomada de internet

Ciudad Juárez.- Si bien los recientes cambios en el Infonavit abren la oportunidad de vivienda a los trabajadores, también pondrán en “aprietos” a aquellos que tienen un mal historial crediticio, pues el préstamo será de hasta 20 por ciento menos.

El Nuevo Modelo de Originación del puntaje incluye la revisión del Buró de Crédito, lo que de entrada afectará a miles, pues de acuerdo con la firma Resuelve tu Deuda, son 3 de cada 10 mexicanos los que están “quemados’’ en buró.

El reporte de buró de crédito toma ahora en cuenta no solo los créditos bancarios como tarjetas, de nómina o empresariales, también los departamentales como los de tiendas Coopel, Elektra y Liverpool.

También aparecen en el registro los de telefonías celulares como Telcel o los servicios para casas o negocios que incluyen la televisión de paga, por lo que si forma parte de la cartera vencida de alguno de ellos, sin duda será de los afectados a la hora de solicitar un préstamo al Infonavit.

Octavio García Sáenz, delegado estatal del Infonavit en Chihuahua, advirtió que un mal historial crediticio podría afectar hasta un 20 por ciento en el monto que se otorgue para adquirir una casa.

Sin embargo, destacó que se trata de un programa que busca proteger la economía de las familias y que se les preste solo que puedan pagar para evitar que en un futuro regresen la casa porque no pueden cumplir con la mensualidad.

“Si usted tiene un mal historial, seguramente su monto puede tener ajustes, que pueden ser máximo de un 20 por ciento por el monto que se le presta originalmente”, resaltó.

“Sí hay una afectación pero no es mayor, insisto, lo que se busca es que el trabajador ya no tenga que destinar más del 30 por ciento de su ingreso mensual al pago de su casa y que al final termine regresándola porque ya no puede pagarla”, agregó.

Recalcó que el crédito Infonavit es un derecho de los trabajadores y no se puede negar, sin embargo sí se tomará en cuenta el Buró para establecer el monto a otorgar.

El delegado del Infonavit dijo que estos cambios ayudarán además a mejorar la cultura de pago en el país.

Así es la nueva precalificación

• 1,080 puntos en vez de 116

Se basa en criterios como:

• Edad y salario

• Ahorro en subcuenta

• Estabilidad laboral

• Comportamiento de pagos del patrón

• Reporte de Buró de Crédito 6 meses de cotización continua

Ventajas

• Hay más tipos de crédito

• Se puede acceder a un crédito en menor tiempo

• El saldo de la subcuenta ahora te da más puntos para precalificar

• El historial crediticio positivo permite obtener un mejor monto de crédito

• La nueva escala de puntos está mejor adecuada a tus condiciones y las de la empresa, y solo se le presta al trabajador lo que puede pagar

Ahora hay más créditos

• Para vivienda nueva o usada

• Para adquirir terreno

• Para construir vivienda

• Para remodelar vivienda

• Para refinanciamiento

• Para personas sin relación laboral