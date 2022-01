Quiere AMLO no obstaculizar venta de Banamex

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no quiere poner obstáculos a la venta de Banamex pues debe demostrarse que en México hay confianza para los inversionistas.

Al pedir que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México, el Mandatario federal dijo que no quiere que el Gobierno dificulte la venta.

"Y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidarlo que no salga del País, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, colecciones de arte pues de los mejores artistas, pintores de México, también del mundo, entonces es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex (sic)", indicó.

"Vamos a estar pendientes, buscando que quede en nuestro País, eso no puede salir del País, vamos a ver los aspectos legales, pero también no queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos, porque debe de llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de Derecho y que hay confianza para inversionistas".

El Jefe del Ejecutivo confirmó que el Gobierno mexicano cobrará los impuestos que genere la venta del banco.

"Nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30 mil, 40 mil millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe", aseguró.

Reiteró que Banamex se debe "mexicanizar" porque los empresarios nacionales reinvertirían las utilidades en el País.

"Va a haber una licitación y lo que queremos además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del País, además de eso lo que queremos es que se mexicanice el banco", urgió.

"Si se obtienen ventajas, si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades por lo general de los bancos extranjeros se van de México, se llevan las utilidades, no reinvierten en México las utilidades, y siendo empresarios mexicanos, hombres de negocios de México, sí hay un poco más de garantía de que se reinviertan esas utilidades, que no son pocas las utilidades, es muchísimo, porque la banca en México tiene utilidades por costos de intermediación que no se dan en otros países. Si logramos que sean mexicanos sería un avance".

El tabasqueño pidió que quienes se queden con el banco tengan solvencia para respaldar las cuentas de los clientes.

"También una cosa que debe tomarse en cuenta es que quienes tienen depósitos, cuentas en este banco, deben recibir la garantía de que quienes se queden con el banco sean gentes con solvencia económica para respaldar a todos los clientes de Banamex", agregó.