Quiere IP invertir en líneas eléctricas

Ciudad de México.- El sector privado aseguró que quiere participar en la construcción de líneas de transmisión eléctrica, lo cual no está permitido por la ley.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que buscarán presentar una iniciativa en el Congreso a través de algún partido político para que se permita capital privado en la construcción de esta infraestructura.

"Desde que se hace la reforma energética quedó que los particulares podíamos invertir en generación de electricidad, pero el Estado se dejaba el monopolio de la transmisión de electricidad a través de todo el País" dijo Salazar en conferencia de prensa.

"El problema que tenemos ahora y la escasez que vamos a tener es que no vamos a tener suficiente líneas de transmisión. No se puede hoy porque la ley no permite la inversión privada", agregó.

Refirió que, como Consejo Coordinador, tratarán de convencer a alguna de las fracciones parlamentarias para presentar una nueva ley que permita la inversión privada en líneas de transmisión.

"Si esto sucede habría apetito de los privados para invertir en una infraestructura que es enormemente importante para el País", subrayó el líder empresarial.

Señaló que los recursos públicos son insuficientes para completar está red de transmisión porque siempre hay prioridades en otros sectores, como la construcción de hospitales.

Durante la conferencia, en la que estuvieron presentes industriales y representantes del sector químico, se habló de la importancia que tiene la operación del ducto marino para el Sur.

A través de este ducto llegarán diariamente 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas, con lo cual se cubrirá la demanda de la industria.

Sin embargo, Salazar comentó que una vez resulto el problema de abasto de gas, ahora se necesita ampliar la red de ductos.