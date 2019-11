Quiere Trump que Apple desarrolle 5G

Ciudad de México.- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que pidió al presidente ejecutivo de Apple Inc, Tim Cook, que estudie ayudar en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones para las redes inalámbricas 5G en Estados Unidos.

"¡Ellos lo tienen todo -dinero, tecnología, visión y a Cook!", tuiteó Trump.

Trump se reunió con Cook el miércoles durante su visita al futuro campus de Apple en Texas, en la más reciente señal de la estrecha relación entre dos de los hombres más poderosos de Estados Unidos.

Las redes 5G ofrecerán velocidades de datos de hasta 50 o 100 veces más rápidas que las actuales redes 4G y servirán como infraestructura clave para diversas industrias.

Entre las firmas estadounidenses, Qualcomm Inc es el actor dominante en los chips de radio que ayudan a los teléfonos móviles a conectarse a las redes y Cisco Systems Inc fabrica equipamiento para redes.

Los operadores móviles deben actualizar sus redes con equipos 5G fabricados por compañías como Huawei Technologies Co Ltd y ZTE Corp de China, Ericsson de Suecia o Nokia Oyj de Finlandia.

Trump ha dicho previamente que Estados Unidos busca desplegar los servicios 5G con rapidez y planea cooperar con "países afines" para promover la seguridad en las redes de próxima generación.

Estados Unidos ha estado presionando a otros países para que no brinden acceso a Huawei a las futuras redes 5G y sostiene que los equipos de la compañía china podrían ser utilizados por Pekín para el espionaje, algo que la empresa ha negado en reiteradas ocasiones.

Algunos rivales de Apple en el mercado de los teléfonos inteligentes, especialmente Samsung Electronics Co Ltd, ya han lanzado aparatos 5G, presionando a la firma de Cupertino, California, para que haga lo mismo.