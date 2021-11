Quita Profeco poder de decisión a consumidores: Volaris

Reforma

Ciudad de México.- Volaris informó que no incumple con ninguna ley ya que las tarifas que ofrece permite que los usuarios elijan libremente pagar por el equipaje que llevan y consideró que la postura de Profeco va en contra del interés y los derechos del consumidor, pues le quita dicha libertad de elegir viajes a la medida de sus necesidades.

La postura de la aerolínea se da luego que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en sus mostradores por considerar que cobra indebidamente por equipaje de mano.

"Con esta interpretación de la ley, Profeco quita el poder de decisión de compra a los consumidores y encamina al mercado hacia una inevitable contracción, pues unificar tarifas sólo incrementará los precios promedio de los boletos de avión en perjuicio de los pasajeros y recuperación del sector", señaló Volaris en un comunicado.

La aerolínea indicó que todas sus tarifas estás registradas para su comercialización ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), por lo que contrario a la interpretación de la Profeco, Volaris no incumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil.

Recordó que en todo momento ofrece al consumidor una tarifa que incluye, sin cargo adicional, dos equipajes de mano que no superen 10 kilogramos en conjunto y un equipaje documentado de hasta 25 kilogramos de las medidas establecidas por la Ley de Aviación Civil.

También ofrece las opciones de tarifa que permiten bajar sustancialmente los precios de los boletos para todos aquellos pasajeros que no necesiten el equipaje de mano y valoran la posibilidad de ahorrar en sus traslados.

Dichas tarifas económicas son conocidas como "tarifas limpias" y no incluyen equipaje, lo que permite introducir un descuento a los consumidores que prefieren no llevar maletas.

"No todos pagan igual, porque no todos viajan en las mismas condiciones. En Volaris no buscamos que los pasajeros paguen más, sino que paguen lo que usa. Si no lo usan, no lo pagan", indicó la aerolínea.

Además, agregó que sus operaciones no se verán afectadas por el procedimiento de la Profeco y que la opción de los consumidores de tener tarifas preferenciales no puede ser eliminada por una decisión unilateral de la Procuraduría.