Quitan arancel a alimentos de la canasta

Agencia Reforma / Las constantes alzas por la invasión rusa de Ucrania y la crisis tras la pandemia han vuelto difícil llevar comida a la mesa, señalan fronterizos

El Gobierno mexicano anunció ayer la eliminación por un año de los aranceles de importación de 21 productos de la canasta básica y seis insumos estratégicos para hacer frente a la aceleración de la inflación, que se ha intensificado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Alimentos como la carne de res y de cerdo, el pollo, la leche, la harina de trigo y de maíz, el aceite de maíz, los huevos, la cebolla, el tomate, el limón, la zanahoria, el maíz blanco, la naranja, la papa, el sorgo, el trigo e insumos para panadería, hortalizas, frutas y animales vivos quedaron exentos por 12 meses del pago de aranceles como parte del plan que acordó a inicios de mes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Economía publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial, que entrará hoy en vigor.

Se prevé que la medida sea un “alivio” para las finanzas de los juarenses, quienes ven cómo su capacidad de pago disminuye cada vez más y han tenido que recurrir al recorte de su despensa.

La sufren juarenses

Es el caso de Gabriel González, quien ayer acudió a un supermercado local para comprar algunos productos de su despensa semanal, pues, aseguró, aprovecha las ofertas que se lanzan en diferentes días.

“A veces los fines de semana ponen unas ofertas, los martes y miércoles otras y así; yo aprovecho así para comprar un poquito más”, dijo el trabajador de maquila y padre de familia.

Otra ama de casa, de nombre Luz María, comentó que es imposible ya comprar una buena despensa, ya no alcanza, y por fuerza tiene que sacrificar ciertos productos que antes compraba.

“Es imposible, ya no puedo llevar lo que antes llevaba, con mi mismo presupuesto hoy me completo la mitad o menos, no se puede”, expresó mientras buscaba bolsas para adquirir papas, uno de los productos que, dijo, no pueden faltar en su casa.

La madre de familia de tres hijos en primaria y secundaria agregó que desde la pandemia ha sido difícil sostener sus finanzas, pues las alzas de los productos y servicios han recortado el salario de su esposo.

Alejandro Murillo Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), consideró que se prevé que la medida, ya anunciada en el plan de ataque a la inflación, traiga beneficio a las familias.

“Debe de funcionar para esos productos, para que haya un influjo, que compitan y por lo tanto contengan aumento de precios en cierto alcance; en algo ayudarán”, indicó.

Agregó que incluso, si esta medida genera un incentivo de competencia, “por qué no mantenerla constante, vamos a ver cómo funciona y eventualmente discutir ese tipo de anclajes más liberales”.

‘Plan antiinflacionario’

López Obrador presentó este mes un plan para combatir la inflación, que contempla un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado para no incrementar los precios de 24 productos de la canasta básica durante seis meses.

La activación del programa coincidió con un nuevo repunte de la inflación, que alcanzó en abril una tasa anualizada de 7.68 por ciento a nivel nacional y de 8 por ciento en esta frontera, la mayor en dos décadas, presionada por los incrementos de precios que se dieron en algunos alimentos básicos de la dieta del mexicano y la gasolina de bajo octanaje.

El Banco de México elevó, además la semana pasada la tasa de interés interbancaria de 6.5 a 7 por ciento para contener la inflación, que estiman que podría cerrar este año en 6.4 por ciento.

