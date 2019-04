Rechazan 79 gasolineras ser revisadas

Ciudad de México.- En lo que va del año, 79 gasolineras se han negado a ser verificadas por personal de Profeco, por lo que es posible que vendan combustible robado, presumió su titular Ricardo Sheffield.

En entrevista, al término de un acto en la Alcaldía de Coyoacán, afirmó que estas estaciones de servicio podrían estar vendiendo combustible del huachicol.

"Dicen que el que nada debe, nada teme, y estos 79 algo han de deber, por eso temen la verificación. De entrada, estás 79 se sospecha que, o están robando, no dan litros de a litro o se robaron el combustible y es huachicol", señaló Sheffield.

La Procuraduría, recordó, aplica multas de 800 mil pesos a las estaciones de servicio que se oponen a las verificaciones.

Por otro lado, respecto a la situación con Peñafiel, el funcionario señaló que si la empresa no responde hoy sobre el contenido de arsénico en su agua mineral, se le multará con 400 mil pesos.

"Peñafiel no nos ha respondido los cuestionarios oficiales que ya se le notificaron, tienen hasta el día de hoy para hacerlo", afirmó Schieffeld.