Rechazan endeudarse por un auto

Ciudad de México.- La congestión vehicular, las alternativas de movilidad y las altas tasas de interés han provocado que adquirir un auto con financiamiento ya no sea opción, sobre todo para jóvenes.

En 2016, el financiamiento automotriz logró otorgar créditos para un millón 66 mil unidades, pero en 2017 el número cayó 2.5 por ciento y en 2018, 6.6 por ciento, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

"Llevar coche al trabajo implica pagar combustible, estacionamiento, moverse por zonas muy congestionadas... la gente joven está mirando alternativas más eficientes", dijo Alberto Marín, director de movilidad en IDOM México.

Guillermo Rosales, director de la AMDA, explicó que la caída obedeció al temor de los consumidores a endeudarse o a que ya tenían un elevado endeudamiento.

El efecto para las distribuidoras es más competencia entre vendedores y mayor costo financiero por inventarios, pues deben pagar los autos a las plantas, vendan o no.

La Zona Metropolitana de la CDMX concentra casi el 18 por ciento del total de las ventas de autos.

La bicicleta es cada vez más atractiva para los jóvenes como alternativa de movilidad. El usuario promedio de ECOBICI es de 25 y 30 años, comentó Alberto Marín.

En la capital del país hay más espacios peatonales que no son calles completas, como Avenida Mazaryk, en Polanco, y 16 de Septiembre, en el Centro, añadió.

En la Ciudad de México, el uso del automóvil particular genera congestionamiento, por lo que se requiere impulsar otros medios de transporte, dijo Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad.

El promedio de ocupación del automóvil en la Ciudad de México - destacó Díaz- es 1.5 usuarios por unidad, cuando está diseñado para cinco personas.

"Tenemos que aplicar medidas para desincentivar su uso (del auto particular). Estamos empeñados en una redistribución del espacio vial favoreciendo la circulación de modos sustentables (transporte público, bicicleta, caminata) y haciéndolos más atractivos", explicó.

Se tiene como política fortalecer la red de transporte masivo, a través de mejoras a la flota y su operación, agregó.

Guillermo Rosales dijo que la saturada capacidad de endeudamiento de los hogares y el incremento de las tasas de interés han afectado el interés por adquirir un auto.

El reto será competir contra nuevas tendencias en movilidad y reducir el impacto de las tasas con facilidades de financiamiento, coincidieron especialistas.

Pese a los cambios, para algunas personas el auto sigue siendo una opción de traslado frente a un servicio público deficiente, expuso Marín.