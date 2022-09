Reciben Afores 218 quejas

Chihuahua, Chih.- Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) que operan en el estado de Chihuahua, generaron 218 quejas ante la Condusef, interpuestas por los trabajadores durante el periodo de enero a julio del 2022, una cifra equivalente al 5 por ciento de las cuatro mil 408 registradas en el país.

Chihuahua perfiló en el cuarto lugar nacional con mayor número de reclamaciones en el país, después de la Ciudad de México donde se interpusieron 627 (14%), Estado de México 561 (13%) y Jalisco con 289 (7.0%), informó el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Gerardo Núñez.

Detalló que la de mayor número de asuntos en la entidad fue la Afore Azteca con 36; seguida de XXI Banorte y CitiBanamex con 24, respectivamente, entre otras.

Agregó que la causa más recurrente de reclamo que se tiene registrada fue el de la solicitud de retiro de recursos.

El delegado indicó que con base en datos de la #RevistaCompara y Decide, las 10 Afore en operación, administraban 5.2 billones de pesos de recursos de los trabajadores a julio de 2022, destacando por su participación: Afore XXI Banorte con el 20.4%, Profuturo Afore 17%, CitiBanamex Afore 15.6% y Sura Afore 15.5%; estas en su conjunto concentran el 68.5%.

Informó que, en el periodo observado, se recibieron un total de cuatro mil 408 reclamaciones y, conforme al índice aplicado por la Condusef, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacan: Principal con 18 reclamaciones, Pensionissste con 16 e Invercap y Afore XXI Banorte con 12 cada una, las de mayor número de casos.

Con menos reclamaciones destacan: Afore Azteca con 7, Citibanamex 6 y Afore Coppel con 4, indicó.

Respecto a la participación en el total de las reclamaciones, Afore XXI Banorte registró 21%, Citibanamex Afore 13% y Afore Coppel al igual que Afore Azteca 12%.

Las Afores con mayor índice de resolución a favor del usuario fueron: Invercap Afore con 73% y Afore Coppel con 69%. Finalmente, indicó que, las principales causas por las cuales los trabajadores presentaron las reclamaciones ante la Condusef en el ámbito nacional fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida con 51%, separación de cuentas no atendida o no concluida con 9% y unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7%.