Reclaman a Interjet por #LadyBomba

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales señalaron a una presunta empleada de Interjet, nombrada #LadyBomba, por sugerir que debería haber caído una bomba en el Zócalo de la Ciudad de México durante la conmemoración de la Independencia.

"Debería de caer una bomba en el Zócalo... Nos haría un favor a todos. #VivaMéxico", publicó Ximme Garcia en Facebook.

De acuerdo con publicaciones previas de la aerolínea y de la Escuela de Aviación Capacitación Aérea Integral, se trataría de Alí Ximena García, piloto comercial.

"Alí Ximena García, primer oficial. Segunda al mando de la aeronave. Su labor es auxiliar a la capitana en la operación del vuelo", presumió Interjet el pasado 8 de marzo en Twitter con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"Reconocemos tu perseverancia y esfuerzo... Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa... ¡Muchas felicidades, Xiime Garcia, oficialmente piloto comercial!", mencionó Capacitación Aérea Integral el 22 de junio de 2017 en Facebook.

Ante la publicación del pasado domingo, la presunta empleada de Interjet habría eliminado su perfil de Facebook y usuarios de redes sociales se mostraron molestos contra ella y pidieron a la empresa resolver el caso.

"¿Qué pasó aquí, @interjet? No me siento seguro viajando con tú personal terrorista y que incita al odio", fue alguno de los comentarios denunciando el caso.

"1. Miedo a que potenciales terroristas tengan tu vida en sus manos pilotando un avión. 2. El propio Presidente, hablo de la investidura, usa tu servicios. 3. Tu segmento mayoritario de mercado es a quien tus empleados les desean la muerte en un (bombazo). Qué desagradable experiencia", fue otro tuit de rechazo.

"Creo que sí debe hacer pública su resolución, debido a que el personal de está aerolínea más de una ocasión ha sido señalada por actos y comentarios racistas, clasistas y de desprecio a sectores de la sociedad. Y ahora han llegado al desprecio por la vida y atentar contra ella", añadió otro usuario.

"Hola, @interjet. Mi agencia de viajes por lo regular me sugiere volar con ustedes, pero ya les pedí que no vuelvan a comprarme un vuelo en su aerolínea. Me da miedo que sus filtros de seguridad y exámenes no sean efectivos, y un par de enfermas mentales trabajen en sus filas", manifestó una consumidora.

Interjet respondió que se encuentra revisando la situación.

"Hola, nos encontramos revisando internamente esta situación. En Interjet tenemos una cultura de cero tolerancia hacia la violencia, estamos comprometidos 100 por ciento con la seguridad en todos los niveles", tuiteó.

En un comunicado, la compañía sostuvo que es una publicación inaceptable y penosa.

"Interjet lamenta la inaceptable publicación en redes sociales atribuida a una de sus colaboradoras, misma que no representa los valores, la visión ni la posición de la empresa.

"Interjet se encuentra haciendo una detallada investigación interna alrededor de esta penosa situación La empresa reitera su compromiso total con la seguridad, la tolerancia, el respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia", indicó.