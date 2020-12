Recomprarán bancos de EU hasta 11 mmdd en acciones

Nueva York— Los seis bancos más grandes de Estados Unidos podrán recomprar hasta 11 mil millones de dólares de sus propias acciones en el primer trimestre del próximo año después de que la Reserva Federal les diera luz verde a los prestamistas para reanudar las compras, publicó Bloomberg.

La muestra de confianza del banco central publicada el viernes por la noche siguió a una segunda ronda de pruebas de estrés de 2020, que indicaron que Wall Street superó la turbulencia del Covid-19 y tiene el capital adecuado para capear una recesión económica prolongada causada por el virus.

En junio, la Reserva Federal puso límites temporales a los pagos a los accionistas de los bancos más grandes, prohibiéndoles recomprar sus propias acciones o aumentar los pagos de dividendos.

JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley dijeron en declaraciones que planean reanudar las recompras a partir del próximo trimestre. Citigroup Inc y Goldman Sachs Group Inc dijeron que también tienen la intención de reanudar las compras el próximo año, mientras que el director ejecutivo de Bank of America Corp, Brian Moynihan, ha dicho que la empresa planea recomprar acciones "tan pronto como se nos permita".

Con base en la nueva política de distribución, los seis bancos más grandes de Estados Unidos podrían recomprar hasta 11 mil millones de dólares en acciones en el primer trimestre, asumiendo que las ganancias del cuarto trimestre lleguen a los niveles estimados por los analistas. Eso triplicaría aproximadamente sus pagos a los accionistas.

Los bancos de Wall Street se han mantenido en gran medida al margen durante el repunte de la bolsa de valores de este año, ya que esperaban ansiosamente el permiso para impulsar las distribuciones de capital. Tras el anuncio de la Fed del viernes, las acciones de los seis bancos subieron más del 3 por ciento en las últimas operaciones de Nueva York.

Incluso cuando se reanuden las recompras, los dividendos se mantendrán sin cambios hasta marzo, limitados a lo que devuelva cada banco en el segundo trimestre de este año. La Fed dijo que los pagos de los bancos a los accionistas en el primer trimestre del próximo año no pueden exceder su ingreso trimestral promedio para 2020.

Actualmente, los bancos distribuyen alrededor del 30 por ciento de sus ganancias a los accionistas a través de dividendos. Las recompras pueden llevar los pagos totales al 100 por ciento del ingreso neto promedio de los bancos durante los cuatro trimestres anteriores.

El vicepresidente de Supervisión de la Fed, Randal Quarles, dijo que el sistema bancario ha sido "una fuente de fortaleza durante el año pasado", y agregó que la segunda ronda de pruebas de estrés "confirman que los grandes bancos podrían seguir prestando a hogares y empresas incluso durante un período muy adverso. giro futuro de la economía". Ninguno de los bancos más grandes cayó por debajo de sus mínimos de capital bajo los escenarios hipotéticos de la prueba de la Fed.

Los legisladores demócratas y los grupos de consumidores han estado instando a la Fed a obligar a los bancos a acumular capital mientras la economía continúe en crisis. El gobernador de la Fed, Lael Brainard, quien votó en contra de la decisión, dijo que "La prudencia exigiría pagos más modestos para preservar los préstamos a hogares y prestatarios durante un invierno excepcionalmente desafiante".

El senador demócrata Sherrod Brown de Ohio, miembro del comité de Finanzas del Senado, dijo que los reguladores deberían centrarse en fortalecer el sistema financiero para que pueda apoyar a los clientes durante la pandemia, en lugar de permitir "miles de millones en dividendos y bonificaciones para unos pocos".

La relajación de las reglas de capital por parte de la Fed es mayor de lo que permiten los reguladores europeos. El Banco de Inglaterra, que vuelve a permitir dividendos, ha limitado los pagos al 25 por ciento de las ganancias de los bancos. El Banco Central Europeo está permitiendo que el 30 por ciento de los ingresos netos recientes se distribuyan a los accionistas, en comparación con los bancos estadounidenses, que pueden devolver todas las ganancias que obtuvieron este año.