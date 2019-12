Reconocen desconfianza de IP en Gobierno

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, reconoció que el Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado satisfacer las expectativas del sector privado del País.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara indicó que la economía mexicana se estancó en parte por la falta de inversión tanto pública como privada.

"(La inversión) es el gran pendiente nacional, es un tema de expectativas. Este Gobierno no ha logrado generar buenas expectativas en el sector privado mexicano, a pesar de que los fundamentos macro están bien, de que tienes un Gobierno disciplinado fiscalmente, inflación a la baja, tienes inversión extranjera.

"Si lo ves de fuera, lo macro está bien, nos falta generar expectativas en el sector privado", admitió Delgado en su participación en una mesa sobre políticas públicas del Gobierno.

También reconoció que la falta de crecimiento económico, junto con la inseguridad que padece el País son los pendientes del Gobierno de López Obrador para poder consolidar la propuesta de la llamada "Cuarta Transformación".

"Esos son los dos pendientes que se tienen y que sin duda eso va a depender mucho que se consolide este movimiento, y yo creo que sí es una transformación", expresó el legislador en la mesa de discusión.

En el tema de la seguridad, resaltó la creación de la Guardia Nacional, porque se cambió la estrategia de confrontación con el crimen organizado.

Delgado indicó que hacen falta más elementos y que no se llegará a la meta.

Mencionó que existen 58 mil integrantes de la Guardia Nacional y deben llegar a los 120 mil para el 2020, aunque se necesitaban 240 mil.

"No lo vamos a lograr, pero es darle ya al Estado la capacidad de respuesta con esta policía que tiene alcance con las facultades y lo organización suficiente para dar respuesta mínima en aquellos lugares donde se ha perdido completamente la ausencia del Estado y la descomposición del tejido social", explicó.

El coordinador parlamentario defendió la estrategia seguida por el Gobierno, a pesar de los índices históricos de violencia.

Afirmó que el actual Gobierno federal actúa de manera valiente y arrojada para cambiar de régimen político y de modelo económico, en la estrategia de seguridad, así como en erradicar la corrupción.

Justificó que al combatir la corrupción del sector público como elemento clave para el desarrollo, se logró cambiar la concepción de la participación del Estado en la economía.

"El papel del Estado es que genere valor y para ello una parte importante es la austeridad republicana.

"Es decir, no puedes generar valor si despilfarras los recursos públicos, no puedes generar valor si no asignas los recursos a lo que más importa, que es inversión en capital humano, a través de los programas del bienestar, e inversión en infraestructura, con una lógica diferente, con una lógica de desarrollo regional", detalló el coordinador de Morena.