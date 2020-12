Recupera SAT $700 mil millones en 2 años

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en sus dos años de Gobierno el SAT ha recuperado 700 mil millones de pesos por no permitir la evasión fiscal.

"¿Saben cuánto ingresó a la hacienda pública en dos años por no permitir la evasión, la defraudación fiscal? 700 mil millones de pesos. El SAT, no pagaban impuestos los machuchones, los chipocludos. ¡Imagínense! 700 mil millones... Por eso no tenemos que subir impuestos, no hay gasolinazos. Cuándo se había visto eso, pero es por no permitir la corrupción ,el influyentismo", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que están trabajando con el sector empresarial para evitar evasiones fiscales.

"Es muy importante que el sector empresarial está ayudando en este propósito, que haya reglas claras. Nos están ayudando (...) sobre todo en los asuntos fiscales, la mayoría de los empresarios se está desligando y no protegen a factureros.

"Y toda la carga siempre es para un grupo y hay privilegiados que no pagan nada, parte de la Oposición que tenemos tiene que ver con eso: el que ahora ya no se permite la evasión fiscal y estamos actuando de forma conjunta con el sector empresarial", destacó.

Insiste en estandarizar comisiones de Afores

El Presidente dijo que en las negociaciones con empresarios ha insistido en estandarizar las comisiones para las Afores y así beneficiar a los trabajadores.

"Lo estamos revisando. Nada más tenemos una pequeña diferencia, espero que se resuelva, para que cuando el trabajador se jubile tenga más ingresos. La diferencia que tenemos es el cobro de comisiones de las administradoras.

"El porcentaje de cobro de comisiones en México es de los más altos del mundo, o sea abusaron, no es posible que se cobre la mitad de comisiones en Chile, Colombia, Estados Unidos. Entonces qué queremos, estandarizar, no menos, igual a lo que se cobra en Colombia, Chile, EU, para que le quede más al trabajador", agregó.