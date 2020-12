Reembolsará Interjet a pasajeros de Costa Rica

Reforma

Ciudad de México.- Interjet por fin ofreció a un grupo de pasajeros afectados reembolsarles el costo de boletos de avión por cancelaciones de sus vuelos.

Un grupo de 64 pasajeros, que pagaron boletos por 15 mil dólares (cerca de 300 mil pesos) para viajar de Costa Rica a México en un vuelo de la aerolínea, recibió la notificación de que Interjet les reembolsará el dinero.

Estos viajeros forman parte de la delegación del equipo Spartan Cheer Team de porrismo, deporte que consiste en una serie de bailes y acrobacias con música, que tenía planeado viajar en mayo pasado para la competencia deportiva The Magical ChampionShip World 2020 en Puerto Vallarta, México, pero su viaje fue cancelado, contó Jonathan Ortega, gerente general de la ASA Academy, a cargo de dicho equipo.

La aerolínea había ofrecido únicamente darles vouchers por el costo de los boletos comprados, mismos que podrían cambiar para viajes futuros; sin embargo, el viernes pasado les notificaron, por correo electrónico, que el dinero será reembolsado a la cuenta que elijan los pasajeros.

No obstante, Interjet no detalló en cuánto tiempo tendrían el reembolso.

"(El viernes) me dijeron que la ruta Costa Rica-Puerto Vallarta es muy probable que no se vaya a reactivar. Yo llamo y me dicen (en el call center) que ellos aparentemente los procesos de reembolso los están iniciando en vuelos internacionales", relató Ortega.

Andrea Murillo, madre de una menor del equipo de porrismo, mencionó que esperan recuperar el dinero invertido en los boletos, ya que no fue sencillo conseguirlo.

"Nosotros hicimos varias actividades, unas recreativas, hicimos un bingo, ventas, fiesta de disfraces para recaudar dinero. También hicimos rifas", contó la madre, quien viajaría con su hija y su esposo a la competencia deportiva.

Interjet fue consultada al respecto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hizo comentarios.