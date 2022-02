'Regreso a las aulas no implica aumento de aforos'

Chihuahua.- La población no debe confundirse de que, por el regreso a las clases presenciales, también habría cambio en los aforos y en otras restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19, ya que el semáforo epidemiológico sigue en naranja, dijo ayer el presidente de Canacintra, Antonio Valadez García.

Señaló que lamentablemente se puede ver que hay negocios que ya no respetan los aforos permitidos y exhortó a no excederlos durante este fin de semana durante la celebración del Súper Bowl, que se presta para muchas reuniones, no se presente un exceso y provoque un aumento en contagios.

El industrial dijo que para este fin de semana es necesario aclarar que el semáforo epidemiológico continua en naranja y hay que esperar a que se modifique oficialmente por la autoridad correspondiente.

Consideró que hay muchas personas que, por el regreso a clases, significa que ya cambió el semáforo y no es así, es sólo un mecanismo de apertura de las escuelas y todo continua igual.

Antonio Valadez reiteró que ahora se ven muchos negocios que no están respetando los aforos y esperarían que este fin de semana que se tendrá la final del futbol americano y se presta para muchas reuniones, no se presente un exceso y provoque un aumento en los contagios.

Finalmente dijo que, aunque la festividad del 14 de febrero, no es tan multitudinario, hay que esperar que estos dos eventos no vuelvan aumentar los niveles de contagios y se vuelva a retroceder en contagios.

