Renuncia titular de Banco de Argentina

Buenos Aires, Arg.- El presidente del Banco Central de Argentina, Guido Sandleris, anunció hoy que presentó su renuncia ante el Presidente Mauricio Macri, por lo que dejará el cargo el próximo 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno del país sudamericano.

Sandleris señaló que su dimisión y la de sus colaboradores en la banca central allana el camino para que el presidente electo Alberto Fernández tenga absoluta libertad para designar a las personas que crea adecuadas para implementar su plan económico, incluyendo su política monetaria y cambiaria.

Explicó que en la mayoría de los países el mandato de las autoridades de los bancos centrales no coincide con la duración de los mandatos presidenciales, lo que permite continuidad en la política monetaria, independientemente de los resultados electorales, sin embargo, en Argentina eso no sucede.

En Argentina, al elegirse un nuevo gobierno, éste designa a las nuevas autoridades de la banca central, señaló Sandleris, de acuerdo con el diario local Clarín.

En lo que fue su última rueda de prensa, en la sede del Banco Central, Sandleris indicó que una de las "frustraciones" durante su cargo es no haber logrado alcanzar un consenso acerca de cómo construir una moneda sana y deseó que las nuevas autoridades logren hacerlo, reportó el diario local Ámbito.

Aconsejó a su sucesor que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "hay que tener paciencia, es muy burocrático", luego de recordar que en los últimos dos períodos presidenciales, Argentina se encuentra entre los países que menos crecieron y que más inflación ha tenido.

En medios financieros se menciona como posible sucesor de Sandleris a Miguel Ángel Pesce, quien ocupó interinamente la presidencia del Banco Central entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010.