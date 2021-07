Repartidores en desventaja ante las apps

Ciudad de México– Los repartidores de plataformas viven cada día en incertidumbre laboral. Pueden ser dados de baja en cualquier momento, trabajan jornadas extenuantes y no se les reconocen derechos básicos como acceso a seguridad social.

Edith Hinojosa es un ejemplo. Por la pandemia casi pierde su taquería, por lo que tuvo que darse de alta en Uber Eats para completar sus ingresos.

El negocio familiar que tenía varios años en un local rentado ahora opera en el garaje de la casa y con pérdidas.

"Tuve que irme a trabajar en las mañanas a Cornershop. Hago pedidos de la gente y entrego porque es sobrevivir y darle el dinero a la vuelta a la taquería, incluso (con) lo que saco de ahí pago lo de la taquería.

"Uber puede darte de baja por cualquier cosa: si se te olvidó bajar una bolsa porque estaba lloviendo, tienes que regresar porque pueden reportar que te robaste la mercancía y darte de baja sin prestación ni finiquito ni aguinaldo".

Explicó que hay un seguro para la mercancía y el auto, siempre y cuando esté en el trayecto para entregar un pedido.

"Hay un contrato, pero es a beneficio de la plataforma; en cualquier momento te dicen que te pueden dar de baja si fuiste grosero con el cliente, si no contestaste los buenos días", señaló Hinojosa.

Según el estudio "El trabajo del futuro con derechos laborales", de la OIT, el ingreso promedio semanal de estos trabajadores en México es de 2 mil 227 pesos para hombres, pero las mujeres reciben 400 menos en promedio.

Para dicho estudio se aplicó una encuesta a mil 8 repartidores, quienes señalaron que las jornadas laborales se extienden a nueve horas y media al día, en promedio.

En relación con la estabilidad en los ingresos, 40 por ciento de los encuestados manifestó que existe bastante incertidumbre en los mismos ya que cambian mucho y no se tiene mucha certeza entre una semana y otra.

La situación no es diferente para Édgar, quien es operador de Uber desde hace cinco años y medio.

Aseguró que el trabajo es por su cuenta porque la empresa no ofrece ningún tipo de prestación o seguro.

"Uber se deslinda de todo, tú puedes ser el dueño de los carros y ellos te dicen que únicamente rentan la aplicación, que no se dedican al transporte, por eso no te respaldan y no te dan seguro", explicó.

En México no existe legislación para que se reconozcan los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, pero en otros países se está dando un gran debate”, afirmó Óscar de la Vega, abogado del despacho D&M.