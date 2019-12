Reportan fallas en app de Santander

Ciudad de México.- La aplicación de Santander para dispositivos móviles presenta fallas, según quejas que los usuarios de este banco subieron a Twitter.

"#Santander ¿es neta otra vez tu caída en la app? Mira que yo tanto te defiendo pero necesito hacer movimientos en mi cuenta y simplemente no puedo porque tus ingenieros no hacen bien su chamba y se cae tu servicio. @SantanderMx ¿qué procede?", escribió Samuel, un usuario de la red social.

"Cómo que ya se le hizo costumbre a @SantanderMx tirar su maldito sistema en viernes y quincena ... para variar y no perder la costumbre #santandernosirve #Santander", tuiteó Sergio, otro cliente del banco.

Consultada, la institución financiera sostuvo que los clientes pueden acceder a la aplicación.

"En nuestra app, al ingresar, te muestra una imagen y una palabra que elige el usuario. Por unos minutos no se mostraba esa imagen, pero ya está funcionando normalmente desde hace un rato", dijo la firma.

"Notamos que en algunos casos la imagen no se muestra, pero los clientes pueden acceder con su usuario y contraseña correctos", agregó.