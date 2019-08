Reportan fallas en pagos con tarjetas

Ciudad de México.- Usuarios en redes sociales, a nivel nacional, reportaron una falla con el pago con tarjetas bancarias en diversos establecimientos como restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia.

"Alguien está teniendo problemas con las #tarjetasbancarias ? No pasan en ningún lado, ni débito ni crédito de varios bancos. #TarjetaCredito #TarjetaDebito", escribió la usuaria @LatinaZurda.

Algunos establecimientos como Soriana, Walmart, Chedraui, Sanborns y Telcel informaron que por el momento no están recibiendo pagos con tarjetas de crédito y débito.

"No hay sistema de pago con tarjetas bancarias a nivel nacional #YaLlevameDiosito", se lee en la cuenta @danito_ponce.

Hasta el momento, sólo el banco HSBC ha informado sobre problemas en las transacciones.

"Estamos experimentando problemas técnicos ajenos a HSBC que están afectando la transaccionalidad, estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad".

De acuerdo con reportes, la falla podría originarse en la empresa de transacciones electrónicas Prosa, sin embargo la firma no ha emitido ninguna información.