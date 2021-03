Reportan fallas en red de Telcel

Reforma

Ciudad de México.- Usuarios de Telcel han reportado fallas en los servicios de la compañía desde la mañana de este martes.

Alrededor de las 6:32 horas del día comenzó la intermitencia en los servicios de telefonía e internet de la marca de América Móvil.

La mayoría de los reportes indican que el servicio de telefonía móvil fue el más afectado, seguido del internet móvil, de acuerdo con el portal DownDetector.

Los clientes de Guadalajara, Zapopan, Querétaro, Morelia, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes y Celaya son algunos de los afectados.

A las 9:02 horas, la falla había alcanzado su pico, sin embargo, usuarios en redes sociales aún reportan fallas en los servicios, así como afectaciones en sus actividades laborales.

"No entiendo como hay datos #Telcel pero no hay llamadas. No puedo creerlo. Es estar incomunicados", dijo una usuaria en Twitter.

"#Telcel estás viendo que el plan sin límite dura dos días y todavía me quitas uno", expresó otro usuario.

"Gracias #Telcel por la falla que no permite hacer ni llamadas ni nada, pero para cobrar son rebuenos, ni un día me perdonan", agregó otra usuaria.

El 15 de febrero pasado la empresa también presentó fallas en sus servicios debido a las extremas condiciones de clima que azotaron al norte del país.