Reportan fallas en servicio de llamadas de AT&T

Ciudad de México.- Usuarios en redes sociales reportan fallas en la red de AT&T.

De acuerdo con los usuarios, e problema se presenta al realizar llamadas de voz, pues afirman que no se puede hacer el enlace.

"¿Alguien sabe si @ATT @ATTMx se quedó sin sistema? No puedo hacer llamadas y lo intenté con otra línea de la misma compañía y no enlaza", tuiteó un usuario.

Los reportes comenzaron a publicarse pocos minutos antes de las 15 horas, por lo que la compañía no ha dado postura alguna.

"@ATTMx Tengo problemas con mi línea telefónica #ATT en #Matamoros #Tamaulipas que es lo que pasa una explicación por favor... Se cayó la red o qué onda", publicó otro usuario.

Los internautas dijeron que las fallas se han registrado principalmente en la Ciudad de México, aunque otros dijeron presentar problemas en otros estados de la República.