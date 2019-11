Reportan fallas en servicios móviles de Santander

Ciudad de México.- Clientes de Santander México reportan este viernes fallas en los servicios móviles del banco.

"Está caído el sistema de Santander. Me alerté porque para entrar a mi cuenta tengo otra imagen y otra frase. No sé si me hackearon", contó una usuaria de la institución financiera a Grupo Reforma.

"Quiero llamar, pero no responden, y no puedo entrar a Super Wallet", añadió en entrevista.

Asimismo, usuarios en redes sociales reportaron los inconvenientes con los servicios este viernes de quincena y Black Friday.

"¡Wow! En la aplicación móvil de @SantanderMx al momento de intentar loguearme me están apareciendo distintos usuarios, y no el mío", denunciaron.

"No puedo entrar en mi Santander Móvil porque me manda una frase y una imagen que no corresponden a mi cuenta", añadió otro perfil

Los usuarios denuncian que la empresa no contesta sus solicitudes.

"Oye, Santander, la app dice que me cambiaron mi contraseña y no puedo entrar y tus líneas no sirven", señalaron en Twitter.

"Santander, tu aplicación no abre, me cambió la imagen y la contraseña es inválida. Trato de contactarme con ustedes vía telefónica y me dice que es inválido".

El banco sólo se ha limitado a pedir que intenten acceder nuevamente.

"¡Buenas tardes! Por favor, inténtalo nuevamente. ¡Saludos!", es la respuesta en redes a sus clientes.

En su app, aparecen mensajes que tampoco resuelven el problema.

"Estimado cliente, verifique la imagen y frase que usted definió previo a ingresas su contraseña de acceso", aparece en el sistema.

"Ha ocurrido un error inesperado", es otro mensaje en su app.