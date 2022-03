Reportan ‘flojas’ ventas comercios y restaurantes

Fernando Méndez / El Diario / Con el cambio en los protocolos de prevención subieron los aforos en locales

A pesar del semáforo epidemiológico en verde, restaurantes y comercios no han podido levantar sus ventas.

Rogelio Ramos Guevara, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que aunque se esperaba que el aumento en el aforo se viera reflejado en mayores ventas, no ha sucedido de esta manera.

“Sí han subido, pero no como esperábamos. Cuando estábamos al 30 por ciento teníamos el problema de no poder meter a la gente, luego nos pusieron al 50 y se normalizó, pero ahora con el 75 por ciento no hemos podido llenar”, expresó.

“Esperábamos un 40 por ciento de repunte, pero apenas han pasado dos semanas de cambio”, agregó el líder de Canaco en Juárez.

Aunque dijo que desconoce las causas reales detrás de la situación, pudiera ser que los juarenses están muy gastados, aunque el optimismo de recuperación sigue.

“No sé si la gente le bajó al dinero, pero el comercio está muy optimista y esperamos pronto recuperarnos”, manifestó el presidente de Canaco.

La entrada en vigor del semáforo en verde se dio el pasado 7 de marzo. Con ello, casinos, bares, restaurantes, salones de eventos y estancias infantiles tienen permiso de operar con un 75 por ciento de aforo.

En el sector hotelero el límite es el 80 por ciento, para las bibliotecas es de 85, y en tiendas de autoservicio, 80 por ciento.

