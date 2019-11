Reportó Slim más consumo en teléfonos: AMLO

Ciudad de México.- Cuestionado sobre cifras del Inegi que reportan una disminución en el consumo privado en agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene otros datos y que, incluso, el empresario Carlos Slim le informó de un aumento en la compra de teléfonos celulares.

Aseguró en conferencia matutina que se están dispersando recursos y hay más dinero "circulando abajo" en beneficio de las personas en pobreza.

"Desde luego que hay pobreza, muchas necesidades, pero ahora hay más dinero circulando abajo que antes y eso lo puedo probar, primero porque se están dispersando fondos en beneficio de los pobres como no se hacía antes", comentó.

"Ayer, Carlos Slim, a ver si con esto resulta suficiente para los expertos, me dice que se está incrementando el consumo de los que usan el teléfono más barato, más sencillo... por eso digo, tengo otros datos".

Aceptó que la información brindada por el Inegi ayuda a entender la situación del País, por lo que es importante destacar todos los datos, no solo uno.

"Imagínense la importancia que tiene que no tengamos un problema de inflación, que el peso no se deprecie, que se estén creando empleos, que esté aumentando el salario, pero bueno, tenemos nosotros la obligación de informar", aseguró.

El Mandatario recordó que se destinaron 125 mil millones de pesos en pensiones para adultos mayores y 20 mil millones para sembradores del sureste.

"Nada más, en Chiapas, 80 mil sembradores que están recibiendo un jornal de 5 mil pesos mensuales, 80 mil, constante, no es empleo temporal, 11 millones de becas, 65 mil millones de pesos, en fin, 900 mil aprendices, jóvenes que son contratados que tienen trabajo de aprendices, 900 mil recibiendo 3 mil 600 pesos mensuales", aseguró.

Recordó que se complementa con la llegada de remesas "como nunca en la historia".