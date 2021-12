Repunta el turismo

Las agencias de viaje de Chihuahua registraron un incremento del 70 por ciento en sus operaciones de este año respecto al 2020, apuntaladas por una mejora del turismo nacional y regional, informó ayer Tere Lucy Domínguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua.

Precisó que se percibió que este año la gente ya quería salir después de largos meses de confinamiento, aunque sea cerca.

No obstante, dijo que no se puede descartar que en estos últimos meses mucha gente se quedó sin empleo y quizá ya no pudo viajar fuera del estado o del país y optó por viajar en la entidad.tere Lucy Domínguez recalcó que este año que termina fue mucho mejor que el anterior, aun y cuando todavía no alcanzan el cien por ciento que tenían antes de la pandemia.

Agregó que esto fue posible por la reactivación del turismo nacional y regional y también a que las agencias reestructuraran un poco su manera de trabajar y crear nuevos nichos de mercado.

Detalló que había negocios que sólo ofrecían oportunidades de viaje fuera de Chihuahua o de índole internacional y se tuvo que aumentar lo nacional y promover también lo regional, y fue así como se encontraron nuevos nichos de mercado, que llegaron para quedarse.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chihuahua apuntó que, aunque mucha gente se arriesga ahora a salir más, aún hay mucha que se mantiene en casa y no se arriesga a ir a donde haya mucha multitud y de alguna forma eso también ha evitado que se tengan los números de operaciones registrados antes de la pandemia.

Indicó que todavía es prematuro saber cuánto podría afectar al turismo esta nueva ola de contagios, y precisó que ahora hay un enfoque primordial en la variante Ómicron, que es mucho más contagiosa pero menos severa que la Delta, aunque menos mortal.

Planteó que la continuidad de la pandemia lleva a desarrollar un turismo seguro y con responsabilidad, ya que a final de cuentas todos deben ser responsables y tratar de evitar que se propague todavía más.

Tere Lucy Domínguez subrayó que este año hubo un aumento importante en materia turística en diversos sitios de la sierra, como Creel, Cerocahui, Barrancas, Batopilas, Casas Grandes, Madera y otros sitios.

Lo regional llama ahora la atención por lo cercano, seguro y económico, recalcó la empresaria y exhortó a los chihuahuenses a conocer su entidad, donde se pueden encontrar diversos pueblos “encantadores y bellos sitios para pasar excelentes experiencias”.

Finalmente dijo que los tres pueblos mágicos de Chihuahua, a decir, Creel, Batopilas y Casas Grandes tomaron mucho auge turístico, en donde el primero lleva la delantera por la cercanía y tiene mayor oferta hotelera y está cercano a lo que es el Parque de Aventura;, no obstante, los otros dos también tienen grandes atractivos.