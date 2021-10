Restaurantes afectados por caída de redes

Chihuahua.- La industria restaurantera se vio seriamente afectada con la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp ya que para este gremio representan sus principales canales de promoción y ventas ya que hay diversos negocios que reciben pedidos por mensaje.

Andrés Nava Salinas, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco, señaló ayer lo anterior y precisó que es muy difícil estimar la pérdida económica del sector por la inactividad por siete horas continuas de las redes el pasado lunes, además de que, sí generó mucha molestia y se vio la frágiles que son ante ese monopolio tecnológico.

Planteó que si bien las redes sociales pueden ser distractores, para el sector restaurantero es una buena herramienta de trabajo, de jalar ventas, presentar platillos, promover sus menús y lanzar ubicaciones.

De hecho no hay restaurante que deje de utilizar estas plataformas e incluso hasta contrata a una persona para que maneje y haga presencia del negocio en las redes sociales.

Consideró difícil cambiar de redes sociales, ya que Facebook propietaria también de Instagram y WhatsApp son las líderes del mercado.

Según la Plataforma de Inteligencia para la Competitividad del Sector Privado (PICsp) en el municipio de Chihuahua hay poco más de cuatro mil restaurantes que ocupan cerca de 30 mil personas.

Nava Salinas indicó que a Canaco están agremiados más de 128 restaurantes que operan 228 locales y generan unos cinco mil empleos directos.

El presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco indicó que la caída del WhatsApp impacto negativamente a diversos establecimientos que usan esa herramienta para recibir pedidos.

Facebook e Instagram son las plataformas que se utilizan para hacer promociones de menús, lanzamiento de nuevos platillos y ubicar los negocios, por lo que sí hubo una afectación económica y al desarrollo de los negocios.

Es difícil hacer alguna estimación de la pérdida económica, ya que no se podría saber cuántos pedidos se dejaron de recibir en todos los negocios y cuántas promociones no se lanzaron en tiempo, por lo que no podría dar alguna estimación.

Observó que la caída de las redes sociales y del WhatsApp cayó en un día bueno para el sector restaurantero, por lo que sí hubo afectaciones y molestias muy al principio del día, cuando no se sabía qué estaba pasando y cuando se vio que era generalizado y afectaba a muchos países, la gente se tranquilizó.

Finalmente, Andrés Nava reiteró que es complicado migrar a otras plataforma o redes sociales, considerando que en Chihuahua el mercado es de Facebook y de sus filiales Instagran y WhatsApp y aunque hay otras, no tienen el impulso, difusión y tamaño para cubrir lo que se requiere.