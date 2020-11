Restricciones dejarán pérdidas por mil mdd

Chihuahua.- El nuevo plan de contención de Covid-19 podría impactar en una pérdida de exportaciones de la industria maquiladora con un valor de al menos mil millones de dólares, estimó ayer el presidente de Index-chihuahua, Luis Carlos Ramírez López.

Planteó que se pueden afectar entre el cuatro y cinco por ciento de las ventas en términos generales del gremio o exportaciones, y se buscará que no se rebase ese porcentaje con creatividad y esfuerzo.

El presidente de Index-chihuahua indicó que mensualmente se tiene un promedio de exportaciones del sector manufacturero en el estado de unos 20 mil millones de dólares, por lo que se puede tener un impacto negativo de alrededor del cinco por ciento, unos mil millones de dólares.

Luis Carlos Ramírez apuntó que, a pesar de que el nuevo plan de contención tiene medidas más drásticas, se acatarán nuevamente por el sector manufacturero de exportación.

Recalcó que en los cerca de ocho meses, la industria maquiladora y manufacturera de exportación ha manifestado disposición y cumplimiento de las indicaciones de las autoridades de salud para contener los contagios del Covid-19 y esta vez, no será la excepción.

El presidente de Index-chihuahua dijo a pregunta expresa que muchos de los directores de los grandes corporativos del extranjero con empresas en Chihuahua han comprendido la situación de las limitaciones que ahora tienen las plantas, pero también no deja de haber muchas presiones.

Agregó que no todos los países tienen la misma situación de salud que la entidad y el Gobierno del Estado tomó acciones más drásticas que en la mayoría de las entidades del país, “hemos sido más radicales en muchas cosas”.

Ramírez López dijo que no critica esas decisiones, ya que ante situaciones extremas es necesario tomar decisiones también extremas.

“Sin embargo, hay que buscar hacia adelante alternativas a, b y c, para que el equilibrio sea un poco más ecuánime entre salud y bienestar en la economía, que daría la subsistencia post-covid”.

El líder de los industriales manufactureros de exportación dijo que han entendido que el gobierno federal no va a querer ayudar en términos de incentivos de impuestos o diferimiento de pagos o ayude a financiar algunos gastos, “eso no va a pasar”.

Dijo que también se ve que el gobierno estatal tiene unas finanzas muy contraídas y complicadas y más ahora con el proyecto de presupuesto federal que lo tiene con tantas restricciones.

Por lo que hace al gobierno municipal, ha exprimido sus arcas en muchos de los proyectos para poder apoyar a las micro y pequeñas empresas, así como apoyos psico-sociales para sobrellevar lo mejor posible la crisis.

Reiteró que ;os recursos empiezan a notarse que son finitos y se tienen que buscar estrategias más creativas de cómo revitalizar la economía.

Por lo que hace a las industrias que operaban turnos especiales de fin de semana, dijo que ahora están revisando cómo tienen que quedar al final del día, lo cual no ha sido fácil y se deben ver sus capacidades.

Informó que alrededor del 10 por ciento de los trabajadores del sector se ocupa el sábado y domingo, y de ellos, la mitad es gente que labora tiempos extras.

El presidente de Index-chihuahua dijo que no ha sido fácil acomodar ese personal de fin de semana, dado el proceso productivo que tiene.

Para muchas empresas no es tan fácil suspender labores al cien por ciento durante dos días, y ejemplificó el caso del Grupo Cementos de Chihuahua e Interceramic, que tienen grandes hornos y decirles que los apaguen sería como “matarlos”.

Planteó que son procesos que les toman semanas, planear e ir haciendo gradualmente el apagado y para encenderlo son otros meses.

Entonces para suspender la actividad de fin de semana se tienen que ver otros aspectos como la misma seguridad de las empresas, ya que pararlos significaría suspenderlos por meses, por lo que se estudia cómo hacerlo de una manera ordenada.

Luis Carlos Ramírez expuso que, en el caso de los grandes hornos, se tiene bombas que requiere estén a cargo de personal especializado y no sólo de un guardia que vaya y cheque que estén bien.

Sin embargo, en términos generales hay una gran apertura de las empresas, porque todos son corresponsables y buscan acatar las indicaciones, dijo.

El presidente de Index-chihuahua observó que dentro de todos estos siete u ocho meses que lleva la pandemia, se ha trabajado en las estrategias de contención del contagio y las medidas tomadas, y se puede definir que han sido muy exitosas, que ha significado un gran avance.

Señaló que los resultados logrados hasta ahora en la región han valido la inversión y el trabajo realizado en ese sentido, es fundamental que tanto esfuerzo e interés en los empleados sea reconocido, como lo hizo el mismo gobernador.

Planteó que la comunidad no puede vivir, como en muchas ocasiones desinfectando la fuente de trabajo sin atender a todas las cuestiones que se han desarrollado en favor de la misma sociedad y los trabajadores.

Finalmente, el industrial indicó que en este nuevo plan de gobierno se requiere de la participación de todos y ahora que no habría actividad económica, la gente no tendría entonces motivos para salir, “ojalá y no inventemos nuestros propios motivos para andar en la calle”.