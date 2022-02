Retiene Pemex barriles para aumentar producción

Reforma

Se espera que las exportaciones de petróleo crudo de México, que cayeron a un mínimo de 32 años en enero, repunten nuevamente este mes después de que la petrolera estal Pemex se notara que no puede procesar tanto en casa como pretendía.

Las exportaciones diarias de petróleo se desplomaron 19 por ciento mes a mes, a 849 mil barriles, el dato más bajo desde enero de 1990.

Los barriles guardados en México en lugar de ir al extranjero estaban destinados a ser procesados en las refinerías nacionales de Pemex, que han estado tratando de aumentar la producción de combustible a expensas de las ventas al exterior.

Pero Pemex no refinó tanto crudo como se esperaba en enero, dijo una persona familiarizada.

"No me sorprendería si los volúmenes ofrecidos para exportación en febrero se recuperan", dijo Karina López Huitron, analista de Wood Mackenzie Ltd.

"A pesar de todo el mantenimiento que se ha realizado, las refinerías continúan enfrentando obstáculos importantes para aumentar las operaciones en una manera significativa", añadió.

López Huitrón estima que las refinerías mexicanas podrán procesar entre 700 mil y 800 mil barriles por día este año, casi igualando la tasa de 2021.

Eso sería mucho menos que la promesa de Pemex de duplicar el procesamiento de petróleo a 1.51 millones de barriles. México ha estado buscando aumentar su producción de combustible en un intento por lograr la autosuficiencia.

La segunda economía más grande de América Latina actualmente importa alrededor del 70 por ciento de sus necesidades de gasolina, según datos del gobierno.

Pemex no respondió un correo electrónico en busca de comentarios.

La caída de las exportaciones se produce en un momento en que los suministros mundiales de petróleo crudo son escasos, ya que la demanda de petróleo se recupera con la reapertura de las economías tras la pandemia.

La OPEP+, que el miércoles acordó hacer un modesto aumento de otros 400 mil barriles por día para marzo, ha estado luchando por reactivar los suministros detenidos.