Retrasa presencia de Ejército procesos en Aduanas

Reforma

Ciudad de México.- El hecho de que exista personal del Ejército en las áreas administrativas de las Aduanas ha retrasado los procesos de importación de productos chinos, refirió Fernando Dragonne, director general para Cathay Pacific Airways LDT en México.

"Desafortunadamente, ahora con esta decisión de traer a los militares a manejar las Aduanas, han complicado mucho. Están burocratizando demasiado lo que son importaciones, tardan demasiado, no tienen experiencia, no saben de comercio exterior, son policías, no son agentes de comercio exterior.

"Eso ha dificultado lo que son las importaciones y exportaciones también", explicó Dragonne durante su participación en el "Foro China-México. Reflexiones para una nueva era", organizado por la Cámara de Comercio y Tecnología México-China.

Johnny Curiel, director de ventas en J.B. Hunt Transport Services, concordó en que la presencia militar en el área administrativa de Aduanas trajo dificultades, pero en general hay un buen flujo de mercancías entre ambos países.

"Coincido que el tema de la aduana sí se ha complicado con este cambio. Tal vez a lo mejor afecta más al aéreo que lo que hemos visto en la parte marítima o en los puertos internos en México, pero sigo pensando que la logística entre China y México es muy buena. El flujo de mercancías es muy bueno", comentó Curiel.

Destacó que debido a la pandemia, por ahora se ha tenido poca disponibilidad en los contenedores para trasladar mercancías, pero confió en que poco a poco irá mejorando esa situación.

"Sí tenemos algunos retos ahorita, con el tema de disponibilidad de contenedores, pero eso va a ir mejorando. Entonces, sigo viendo todo de una manera muy positiva para el comercio entre México y China", detalló Curiel.

Dragonne advirtió que uno de los desafíos para México es cumplir con los protocolos sanitarios que demanda China para enviar productos perecederos, pero al mismo tiempo existe toda la cooperación de ambas naciones para conseguirlo.