Retroceso, nuevo etiquetado: ConMéxico

Ciudad de México.- El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) dijo que el etiquetado de advertencia es un retroceso porque elimina el derecho a la información que hoy tienen los consumidores en el País.

Lorena Cerdán, directora general de ConMéxico, que agrupa a 44 empresas de alimentos y bebidas como Femsa y Bimbo, señaló que la industria no se opone a la implementación de un etiquetado frontal de advertencia, sino a la exclusión de los detalles que son los que permiten al consumidor decidir entre consumir un producto o no.

El etiquetado de octágonos negros, que impactaría a alrededor de 800 mil productos, no describe al alimento tal como es, tampoco reconoce el tamaño de la porción, no permite comparar entre productos similares y deja a las personas sin poder de decisión, dijo.

También afirmó que el etiquetado de advertencia no incentiva la reformulación de los productos, al contrario, la inhibe, ya que al prohibir las declaraciones nutricionales se desincentiva la sana competencia.

Una lata de sardina de 215 gramos que aporte 355 calorías y otro envase del mismo producto que contenga 425 gramos con 702 calorías tendrían la misma leyenda de "Exceso de sal" o "Exceso de grasas saturadas", ejemplificó.

El 58 por ciento de los productos de la canasta básica de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tendrían sello, citó como segundo ejemplo.

"No permite discernir, ése es el problema que vemos al nuevo etiquetado que se propone, no reconoce las diferencias significativas en la composición nutrimental de los alimentos, preferiríamos saber cuál tiene más o menos.

"Si un producto tiene sello, no puedo decir 'rico en calcio' aunque sea rico en calcio porque quita la información buena", argumentó.

La directiva aclaró que su resistencia a la propuesta del nuevo etiquetado frontal tampoco responde a una cuestión de costos.

El gasto que se ejerció hace tres años fue de 5 mil millones de pesos y el 75 por ciento del monto lo cubrieron las pequeñas y medianas empresas.

"Mucho se ha dicho de que la industria se opone al cambio de etiquetado porque no quiere asumir costos, eso no es cierto, ése no es el tema", expuso.

La propuesta de la industria de alimentos y bebidas es optar por un etiquetado que proporcione mayor información, que describa al producto, permita su comparación y que distinga entre porciones; sin embargo, no cuenta con una representación gráfica de cómo sería esto.