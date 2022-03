Revisará Santander compra de Banamex

Reforma

Ciudad de México.- Mientras alista el lanzamiento de Openbank, su banco 100 por ciento digital en el País, Santander México esperará a revisar el detalle de los negocios que venderá Citibanamex para saber si conviene hacer una postura de compra por ellos.

Aunque Citibanamex anunció que se desprenderá de su banca minorista, Afore y aseguradora, no se sabe con claridad hasta qué nivel llegan cada una de las carteras, dijo en entrevista Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Santander México.

"Todavía nadie tiene claro qué es lo que se va vender, cómo se va vender y cuándo se va vender; cuando nos lo digan entonces nosotros haremos un análisis y diremos si vamos o no vamos. Cuando entendamos exactamente cuánto es la parte que venden la analizaremos y tomaremos una decisión, si nos interesa o no nos interesa.

"No sabemos hasta qué nivel; empresas hasta qué nivel te interesa y se quedan con ellos, y empresas de qué nivel se van hacia el otro lado. Banca privada: ¿cuál es el tipo de cliente que se van a llevar o no, incluye la banca patrimonial o no? ¿Cómo van a hacer el proceso?; no lo sabemos", señaló.

En el momento que se tengan todos estos detalles, Santander los analizará y si interesa, el banco irá con una postura, abundó el directivo.

"Tenemos un deber fiduciario con respecto a nuestros accionistas para analizar cualquier oportunidad que se nos presente, la situación de Banamex es una oportunidad y como tal tenemos que revisarla y ver si nos conviene o no hacer una postura por el banco", añadió.

Santander solicitó a las autoridades regulatorias del País una licencia para operar.

Openbank, el banco 100 por ciento digital de Santander en México, que aún está pendiente de ser autorizado.

Grisi Checa replanteó que Openbank coexistirá con Santander como una opción completamente diferente al banco que ya opera en el País.

El banco digital de Santander ofrecerá cuentas de cheques, hipotecas, diferentes tipos de créditos y tarjetas, entre otros productos.

"Openbank no tiene oficinas bancarias, se opera 100 por ciento por medios digitales y no tiene sucursales, pedimos la autorización para un banco completo y estamos presentando toda la documentación para que nos autoricen la licencia bancaria.

"El usuario que quiera tener un banco digital y que no quiera tener ninguna sucursal se va a Openbank y el que quiera tener un banco con servicio completo y tener sucursales, call centers, cajeros podrá operar a través de Santander", expuso.