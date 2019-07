Salva maquila a Juárez de recesión

Ciudad Juárez.- Aunque el resto del país ya presenta caídas en algunos indicadores económicos debido a la desaceleración, en esta ciudad la situación es amortiguada por factores como la maquila, señalaron especialistas.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, puntualizó que las actividades económicas de Ciudad Juárez están ligadas al sector industrial de Estados Unidos, ya que la maquiladora es una extensión del mismo.

“El 95 por ciento de las exportaciones de la ciudad van hacia Estados Unidos y en ese sentido dependemos de lo que suceda allá”, comentó. “Si la recesión se concreta y es larga y profunda en EU, entonces habría de qué preocuparnos”.

En las crisis del 2001 y del 2007 el epicentro fue Estados Unidos, dijo Sandoval Murillo. Las recesiones fueron muy largas y dolorosas, y Juárez perdió decenas de miles de empleos debido a esa relación que existe por la maquila.

Pero si la crisis es leve en el país del norte, en ese sentido lo será aquí, subrayó.

El sector maquilador perdió en abril mil 622 plazas laborales, siendo ésta una de las primeras señales de debilidad de la economía. De contar con 281 mil 866 trabajadores ocupados, bajó a 280 mil 244 en esta ciudad.

A nivel nacional la industria perdió 4 mil 249 plazas en el período en cuestión, según el Inegi. El sector en general del país presentó una caída del 2.3 por ciento en mayo, la más pronunciada en 10 años.

Luego de que el Banco de México (Banxico) previera que existen mayores datos que apuntan hacia una desaceleración o recesión de la economía nacional, Miguel Ángel Calderón, director de Canacintra Juárez, afirmó que esta frontera podría verse afectada con la caída de empleos, como en años anteriores.

“Ya lo habíamos comentado desde principios del año, que lo que estaba pasando con el Gobierno de Donald Trump era una especie de distractor. El tema de los migrantes, los aranceles, ellos saben que la economía en Estados Unidos no está creciendo como se esperaba, es muy limitado y no hay seguridad de que se mantenga. Incluso la bolsa de Nueva York ha planteado que no se mantendrá el crecimiento para el segundo semestre”, dijo.

Calderón Rodríguez comentó que también está muy vigente el tema del Brexit y la relación de Estados Unidos con China.

“Son factores que generan desconfianza y los inversionistas no ven el final del año como un buen semestre, son acciones de la economía que prevén una desaceleración inclusive a niveles de recisión”, comentó.

El director de Canacintra explicó que en la frontera se podría registrar una caída de empleos, pues recordó que durante el período de recesión de Estados Unidos en el año 2001 se perdieron casi 100 mil empleos, mientras que en el 2008-2009 la pérdida fue de casi 65 mil plazas.

“Con este problema bajan las ventas de las empresas y habrá reducción del empleo. Los ciclos económicos estables duran 10 años y estamos llegando a ese término y es muy difícil que se sostenga, por lo que hay que buscar otras acciones”, dijo. (Ramón Salcido / Eduardo Lara / El Diario)