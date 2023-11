Sam Altman y directivos de OpenAI negocian su regreso

Agencia Reforma

Nueva York.- Sam Altman y miembros de la junta directiva de OpenAI han iniciado negociaciones destinadas a un posible regreso del cofundador y director ejecutivo a la empresa de inteligencia artificial, según personas con conocimiento del asunto.

Están teniendo lugar conversaciones entre Altman y al menos un miembro de la junta, Adam D'Angelo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas y es posible que no lleguen a buen término.

Las conversaciones también involucran a algunos de los inversionistas de OpenAI, que también están presionando para su reinstalación, dijo una de las personas.

En un escenario que se está discutiendo, Altman regresaría como director en una junta de transición, dijo una de las personas.

Que la junta y Altman estén en comunicación es un avance significativo porque hasta el lunes, los directores se negaban en gran medida a dialogar con el ejecutivo que despidieron el viernes, dijeron varias personas.

El lunes, la vicepresidenta de Asuntos Globales de la empresa, Anna Makanju, envió un memorando al personal diciendo que la empresa había estado en "intensas conversaciones" con la junta directiva, Altman y el nuevo director ejecutivo, Emmett Shear, para unificar la empresa.

El mensaje llegó después de que un gran número de empleados amenazaran con renunciar si Altman no era reintegrado, entre otras demandas.

La junta ha sido objeto de un intenso escrutinio por su decisión de despedir a Altman, diciendo que el director ejecutivo no fue "consistentemente sincero en sus comunicaciones". En los días posteriores, los miembros de la junta directiva y el personal han dicho que la eliminación no estaba relacionada con "malversación" o "seguridad", dejando un vacío de información y llevando al director ejecutivo de Microsoft Corp, Satya Nadella, a decir públicamente que no se le había dado ninguna explicación.

Incluso el CEO Shear se ha quedado en la oscuridad, según personas familiarizadas con el asunto. Le ha dicho a personas cercanas a OpenAI que no planea quedarse si la junta no puede comunicarle claramente el razonamiento del repentino despido de Altman.

Hasta el viernes, la junta directiva de la compañía estaba formada por Altman, el presidente Greg Brockman, el científico jefe Ilya Sutskever, el director ejecutivo de Quora Inc, Adam D'Angelo, la empresaria tecnológica Tasha McCauley y Helen Toner, directora de estrategia del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown.

Después de la salida de Altman, Brockman renunció en señal de protesta.

OpenAI se negó a comentar sobre las negociaciones.