Se disparan 222% los adeudos fiscales

Agencia Reforma

Ciudad de México.— La intensa fiscalización del Servicio de Administración Tributaria detonó 59 mil 562 nuevos adeudos fiscales en enero, cifra 222.1 por ciento superior a la de igual mes de 2021 y la más alta que se haya registrado en un mes similar desde 2016.

Además, el monto de estos adeudos fiscales fue de 40 mil 45 millones de pesos de pesos, 142.6 por ciento mayor a los 16 mil 508 millones de igual mes de 2021, revelan cifras del propio fisco.

"(Es resultado) de una actividad bastante exacerbada de fiscalización por parte de la autoridad que está muy activa en el ejercicio de facultades de comprobación desde cartas invitación, revisiones profundas hasta auditorías.

"Entonces, es relativamente normal que esa revisión produzca mayores adeudos detectados, así como criterios interpretativos por parte de la autoridad que conllevan a considerar que hay impuestos omitidos", dijo Mario Barrera, abogado fiscalista socio de Holland & Knight.

Hasta enero pasado, el SAT tenía registrada en su cartera un millón 704 mil adeudos fiscales que suman un billón 473 mil millones de pesos.

El experto consideró que al fisco le han servido las nuevas herramientas tecnológicas que posee para detectar de manera más rápida comportamientos atípicos de los contribuyentes.

Óscar Fabián, doctor en Ciencias de lo Fiscal y profesor de la maestría de Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE), plantel Guadalajara, coincidió en que esto responde al uso de programas por parte del fisco, tras diversas reformas fiscales, que además le dan mayores posibilidades de informar al contribuyente de manera digital sobre inconsistencias en declaraciones, pagos, entre otras operaciones fiscales.

Asimismo, las cartas invitación han sido una herramienta para informar a un contribuyente sobre ciertas actividades que considera atípicas sin necesidad de recurrir a visitas domiciliarias, señaló Barrera.

"Aunque no ejerce facultades de comprobación, está iniciando un proceso muy delicado para el contribuyente porque si no atiende a tiempo el requerimiento del fisco lo puede llevar a la cancelación de sellos que básicamente cortan la operación porque no puede emitir facturas.

"Y de que me suspendan o cancelen el sello, como contribuyente mejor pago, están en un área gris porque a lo mejor no necesariamente hay un incumplimiento, tal vez el contribuyente prefiere ceder y no meterse en un problema", mencionó.

Barrera destacó que el monto por adeudos fiscales contempla las multas aplicadas a los contribuyentes que incurrieron en inconsistencias fiscales.

Sin embargo, no significa que ese monto total será pagado y además pueden ser impugnadas.

Asimismo, Barrera añadió que estos adeudos fiscales son producto de revisiones de incumplimientos de entre tres y cuatro años atrás a este 2022, es decir, previo a la pandemia de Covid-19.

Por ello, aunque el SAT mantenga su intensa fiscalización, es previsible que dentro de algunos meses determine menos adeudos fiscales porque hubo una mejor actividad económica como consecuencia de la crisis generada por la pandemia.