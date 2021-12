Se disparan quejas contra financieras

Reforma

Ciudad de México.- Las quejas contra instituciones bancarias se dispararon de enero a noviembre de 2021.

Usuarios de bancos, Afores, aseguradoras y otras instituciones financieras como las Sofomes, recibieron 237 mil 432 reclamaciones en su contra en el periodo referido, lo que implica un crecimiento anual de 34 por ciento.

El 62 por ciento del total de reclamos presentados por los usuarios están concentrados en los bancos, con 146 mil 770; un 13 por ciento fueron quejas contra las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) con 31 mil 818, y otro 13 por ciento contra las aseguradoras con 30 mil 646, de acuerdo con datos del organismo.

Las reclamaciones de los usuarios contra las Sociedades de Información Crediticia (SIC's) representaron 6 por ciento del total con 14 mil 380 quejas entre enero-noviembre de 2021, mientras que las Afores concentraron 4 por ciento del total, aunque representa 8 mil 336 inconformidades.

Las quejas de los usuarios con los bancos van por consumos, cargos y transferencias electrónicas no reconocidas, así como por solicitudes de cancelación de producto o servicio no atendida o no aplicada por estas instituciones.

Otras molestias con los bancos son las disposiciones de efectivo en cajero automático no reconocidas por el usuario, consumos vía internet no reconocidos, pagos o depósito no aplicados total o parcialmente al producto o servicio, así como inconformidades con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones.

Las quejas de los usuarios contra las Afores están relacionadas con la separación o unificación de cuentas no atendidas o concluidas, inconformidad con el monto de retiro liquidado y con la integración del expediente electrónico que tiene que ver con datos, identificación y huellas.

También figuran los traspasos de Afore a Afore no atendidos o no concluidos, inconformidades con los saldos o la información recibida.

Con las aseguradoras, las principales quejas fueron por negativas en el pago de la indemnización, por el tiempo para el pago de ésta, con la cancelación de contratos o pólizas, y con la aplicación del pago de la póliza.

En las Sofomes, los desacuerdos fueron por gestiones de cobranza, porque no entregaron la carta de liberación de adeudos o carta finiquito, factura, garantía o gravamen e inconformidades con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones.

Las quejas con las SIC's fueron por la emisión de reporte de crédito especial, actualización de historial crediticio no realizada o crédito no reconocido en el historial crediticio, entre otras.

Además del desacuerdo con el RFC registrado en el reporte, bloqueos de consulta de historial crediticio y quejas con los saldos y montos del crédito registrados en el reporte, entre otros.