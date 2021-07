Se eleva 75% precio de gas LP

Ciudad Juárez– Un alza del 75 por ciento acumula el gas LP en el estado de Chihuahua en los últimos cuatro años y medio.

A nivel nacional, el incremento desde la liberación de precios de los combustibles, es del 81.8 por ciento, por lo que con Gas Bienestar, empresa que pretende crear Andrés Manuel López Obrador, se espera una reducción en el costo.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al mes de junio, el litro de gas LP en Chihuahua tenía un costo de 12.65 pesos, mientras que según archivos periodísticos, en diciembre de 2016 estaba en 7.23 pesos.

Desde que se dio la liberación de los combustibles, el precio de los hidrocarburos comenzó a incrementarse y en junio de 2017 el gas LP acumuló un alza del 35.88 por ciento.

De diciembre de 2016 a la primera mitad de 2017, el encarecimiento por litro fue de 2.08 pesos.

Aun así, Chihuahua es de los estados en los que menos ha encarecido el gas LP. En otras parte del país como la Ciudad de México, el alza en los cuatro años y medio es del 102.3 por ciento, en Baja California del 96.9 por ciento y en Durango del 96.5

“Injustificadamente ha aumentado el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumenten el precio de los combustibles por encima de la inflación, lo he cumplido en gasolinas, en diésel y en luz, pero no he podido en gas”, dijo Andrés Manuel López Obrador en ese tema.

El Diario buscó la versión de gaseras como Hiper Gas, Bio Gas y Z gas, para conocer su postura sobre el tema, pero no hubo respuesta.

De acuerdo con AMLO, con la creación de la firma Gas Bienestar, que se espera esté lista en meses, las empresas particulares no dejarán de participar; sin embargo, se buscará generar mayor competencia en el mercado, porque “ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda, Cofece”.

“No vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores para vender el gas, pero va a haber más oferta para que se controle el precio", dijo el mandatario federal.

En ese sentido, Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que se trata de una iniciativa buena que creará precios más justos para los ciudadanos.