Se enreda más la crisis de Interjet

Ciudad de México.- Interjet cumplió siete meses sin volar, en medio de la indefinición de su concurso mercantil y acusaciones de una toma de control abusiva de Alejandro del Valle, por lo que cada vez se vuelve más complejo su regreso al mercado.

Hasta ahora, la compañía espera que la jueza que lleva la demanda de su concurso mercantil declare si entra en este proceso, pero esto se complica ante la huelga de sus empleados por impago de salarios y prestaciones, consideró Rogelio Rodríguez, experto en temas aeronáuticos.

La jueza debe recibir el dictamen del visitador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), pero jurídicamente, el paro impide que se ingrese a las oficinas de la aerolínea para el análisis de su situación.

Sin embargo, dicha huelga no será levantada hasta que no haya recursos para pagarle a los colaboradores y al no estar en concurso mercantil, si la empresa recibe una inyección de capital en este momento, ese recurso sería dirigido para pagar lo que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por impuestos de 2017, 2018 y 2019, resaltó Rodríguez.

"La huelga no se va a levantar hasta que no se les pague (a los empleados). Es un círculo vicioso porque uno detiene a lo otro (que es entrar a concurso mercantil)", dijo.

El tema fiscal, agregó, impide que sea viable invertir en la empresa en este momento, por eso lo ideal era que Interjet solicitara el concurso mercantil al menos desde 2019, cuando ya presentaba problemas financieros.

"Me parece que es ya un caso muy complejo, el tema fiscal es complicadísimo y eso se vuelve un impedimento muy fuerte para regresar a la operación, están embargados por todas partes. Me parece que es ya una empresa muy emproblemada. Los inversionistas que quisieran entrarle qué ven, ya no hay mucho, sólo una cascarón", dijo Alejandro Cobián, socio de Flores, Olivares, Cobián Abogados & Consultores.

Javier Mondragón, abogado de Miguel Alemán Magnani, ex presidente ejecutivo de la compañía, reconoció que los bienes de Interjet fueron embargados y eso complica más la situación de la compañía para atraer inversionistas.

Actualmente, la línea aérea adeuda alrededor de mil 250 millones de dólares a proveedores, empleados y el fisco.

Sus principales deudas son por impago de impuestos, renta de aviones, uso de combustible a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entre otros, según información financiera de la empresa al cierre de junio del año pasado.

Grupo REFORMA consultó a Interjet sobre el estatus del concurso mercantil; sin embargo, la empresa no emitió comentarios.

Ante las deudas, en 2020, Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche anunciaron una inyección de capital de 150 millones de dólares que finalmente no se concretó por los problemas con el fisco de la aerolínea.

En marzo pasado, Del Valle reconoció que sólo ha invertido 28 millones de dólares en la compañía, aunque previamente tomó control del 90 por ciento de las acciones de la empresa y ahora es presidente de su Consejo de Administración, mientras que Alemán Magnani tiene el 10 por ciento, según Mondragón.