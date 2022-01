Se incrementará hasta un 8% precio de la vivienda en 2022

Chihuahua, Chih.- El precio de la vivienda nueva aumentará alrededor de un ocho por ciento este año, presionado por los ajustes de los materiales de la construcción y de la tierra, entre otros conceptos, estimó ayer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), José Luis Rodríguez Hernández.

Informó que el cemento es el principal insumo y se habla que en el ámbito nacional aumentará su precio un 20 por ciento, luego de que las plantas no lo ajustaran durante el 2020 y 2021, por lo que, de darse en esa proporción, naturalmente le pegará al valor de las nuevas casas-habitación.

Rodríguez Hernández indicó que el año pasado, el importe de las casas tuvo un aumento del 12 por ciento.

Señaló que aún o se tiene información de todos los proveedores sobre los precios de lista, pero hay aparentemente un aumento de hasta el 20 por ciento en el del cemento, uno de los insumos más importantes de la vivienda.

El desarrollador dijo que las cementeras de México tienen ahora una presión importante ya que tenían ya casi dos años que no aumentan sus precios.

Rodríguez Hernández apuntó que aún no se ha hecho una corrida del posible ajuste al valor de las casas nuevas, pero deberá andar en alrededor del ocho por ciento más respecto del 2021.

Informó que en Chihuahua se vende alrededor de cinco mil unidades nuevas y esto detona en forma importante la economía local y nacional, y al menos el 78 por ciento de los materiales son de la región.

Señaló que la venta de vivienda económica por debajo de los 550 mil pesos se mantuvo el año pasado respecto al 2020, en tanto que los otros segmentos sí tuvieron crecimiento aproximadamente un cinco por ciento.

Precisó que el año antepasado las ventas cayeron por motivo de la pandemia, en tanto que lo registrado el año pasado se alcanzó un 10 por ciento más que el 2020, considerando todos los segmentos de vivienda.

No obstante, aun así, no se llegó a los números de venta de casas que se tenían en el 2019, ya que faltaría alrededor del 10 por ciento, por lo que todavía no se tiene una recuperación pre pandemia.

José Luis Rodríguez indicó que en el ámbito nacional y estatal se tiene déficit de vivienda y lamentablemente eso afecta a la gente que tiene menos recursos.

Ejemplificó que la gente que tiene empleo informal, hasta ahora no tiene acceso a crédito hipotecario y no tiene manera de resolver esa situación.