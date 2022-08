Se necesita un año o más para cambiar camiones: Index-Chihuahua

Se requerirá de un año o más para poder cambiar unos 800 camiones en los que se da el servicio de transporte de personal de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en la ciudad de Chihuahua, estimó el presidente de Índex-Chihuahua, Román Rivas Hong.

Indicó que, en la última junta de trabajo realizada con las autoridades del Estado, el mismo secretario César Jáuregui dijo que están conscientes de que el cambio de unidades de 15 a 10 años de antigüedad no se puede hacer de la noche a la mañana por diversas circunstancias.

Román Rivas, detalló que actualmente no hay mucha disponibilidad de unidades nuevas en el mercado y las seminuevas tienen mucha demanda, por lo que se dificulta adquirir pronto las unidades.

También se debe considerar la situación financiera de los concesionarios y que las unidades que adquieran cumplan con los estándares o características especiales que les pide las plantas manufactureras.

El presidente de Índex-Chihuahua apuntó que el Decreto que regula el transporte del personal ya está publicado en el periódico oficial del Estado, y el punto es cumplirlo, aunque se sabe que hay muchas circunstancias complicadas para ello.

Reiteró que desde las mismas autoridades están conscientes de que esto no puede cumplirse de la noche a la mañana, ya que para poder reemplazar todas las unidades que no cumplen con el requisito de año-modelo, no poder hacerse ni en seis meses.

Román Rivas abundó que, se tendría que cumplirse en aproximadamente un año o poco más, dependiendo de la disponibilidad de unidades.

Se ha tenido también pláticas con los transportistas, y ellos señalan que no hay muchas unidades disponibles en el mercado, eso es parte también de lo que se ha platicado con los medios en el sentido de que no hay vehículos nuevos de muchos tipos y lo mismo pasa con camiones.

Indicó que también por ello, el vehículo seminuevo está ampliamente demandando, por lo que, si se quiere adquirir camiones de éstos, no hay muchos en el mercado.

Agregó que las plantas manufactureras también presentan una serie de requisitos a los transportistas, como el que las unidades sean escolares, que ofrece confort en los asientos ya que no son duro o de plástico.

Lo que se busca es transportar a los empleados de la mejor manera posible, por lo que hay ahora incertidumbre de la actualización y de cuántos camiones se podrían adquirir pronto.

El presidente de Índex-Chihuahua apuntó que evidentemente, con la adquisición de camiones más modernos, las tarifas que pagan las empresas por el servicio de transporte de su personal se ira al alza, aunque no serán al doble, como se manejó en algunos medios de comunicación.

Román Rivas dijo que se busca una dignificación del servicio de transporte en la cual, como Asociación están de acuerdo, aunque no se ve que sea a través de un camino sencillo.

Finalmente, dijo que en la ciudad de Chihuahua se estima la necesidad de renovar unas 800 unidades y es en Ciudad Juárez donde se tendrá la parte más fuerte de mejoramiento de las unidades.

