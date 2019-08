Se 'piratea' Texas el sotol de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Productores y empresarios de Texas continúan con la violación de la denominación de origen del sotol que regula que solo se puede producir en Chihuahua, Coahuila y Durango, ya que la producen y venden con el nombre de “Door Desert” en locales de El Paso, Austin y Houston.

Enrique Elías Valdes, director general de la empresa Vinomex y vicepresidente de Canacintra dijo que la industria sotolera es atacada con la anuencia de Organización Mundial de Propiedad Industrial (WIPO por sus siglas en idioma inglés) con sede en Ginebra, Suiza no hace nada, aunque está obligada a impedirlo.

Recordó que fue en la Universidad de Austin, Texas, donde se inició la producción de sotol dentro de un curso de proyectos de emprendedurismo, aun y con el conocimiento de que se disponía una protección de denominación de origen y no lo podían hacer.

Enrique Elías Valdes resaltó que la industria sotolera de Chihuahua, Coahuila y Durango es atacada y lo grave es que los organismos internacionales encargados de proteger la propiedad intelectual no lo hace.

Agregó que hay normativas mundiales al respecto y Estados Unidos tiene participación en esto vía la WIPO que está totalmente obligada a hacer que se respeten las denominaciones de origen.

Los productores y comercializadores de sotol de Texas, no han querido entender que la producción esta protegida por la denominación de origen y minimizan la situación con el argumento de que es un tema cultural y que como la de México esta impregnada en esa entidad americana, se puede decir que son parte mexicano.

Indicó que la postura de los productores mexicanos es que no hay problema que se haga esta bebida en esa entidad norteamericana, siempre y cuando se solicite y apruebe una ampliación de la zona de origen.

Recordó que algo similar se hizo en Tamaulipas que tiene autorizado producir tequila alegando que estaban en el mismo paralelo de Jalisco, Michoacán y Guanajuato donde se reconocen la denominación de origen.

Enrique Elías indicó que si se logra incorporar a Texas dentro de la zona de denominación de origen del sotol, serian bienvenidos, pero por lo pronto no pueden trabajar fuera de regulación.

Señaló que el daño a la industria sotolera puede ser mayor una vez que tome más fuerza dado que los nuevos consumidores, están muy enterados a través del Internet y redes sociales, qué tan fino y verdadero es lo que consume y el compromiso que se tiene con el medio ambiente.

Dijo que en Vinomex se tiene conciencia absoluta con el medio ambiente y no se erosiona ni deforestan, por lo que se mantienen las plantas intactas para llenar otra botella más.

El industrial dijo que se cuida la sustentabilidad, el medio ambiente y se ofrecen productos libres de agentes cancerígenos, cosa que muchas empresas no cuidan y abusan de las hormonas de crecimiento.

Apuntó que es necesario cuidar las barreras internacionales y de normatividad a fin de cuidar los productos de origen y asegurar la calidad de éstos.

Finalmente el ente de Canacintra dijo que seguirán insistiendo ante los organismos internacionales para que se haga valer la ley e impida la producción y comercialización de sotol de Texas.