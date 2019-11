Se reabriría T-MEC por medicamentos

Oaxaca.- Los 10 años que se pactaron en el T-MEC para resguardar las fórmulas de medicamentos biotecnológicos es un punto ya plasmado dentro del texto, por lo que de cambiarse existe la probabilidad de tener que abrirlo, dijo Earl Anthony Wayne, quien se desempeñó como Embajador de Estados Unidos en México.

Uno de los temas pendientes, además del laboral y ambiental, para ratificar el T-MEC en Estados Unidos es que los demócratas quieren reducir de 10 años, que fue el periodo plasmado en el texto, a ocho el tiempo de resguardo de las fórmulas de dichos medicamentos.

"Para cambiar esta parte del tiempo probablemente sea necesario abrirlo", dijo al terminar su presentación en la 46 Convención Nacional Index.

Por ello, mencionó que los esfuerzos que se están haciendo son para evitar la reapertura del tratado.

Refirió que para ratificar el pacto no existe un límite legal, pero sí un límite político, debido a que en 2020 vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, por lo que se espera que se ratifique antes del Día de Acción de Gracias, que en este año será el 28 de noviembre.

Inseguridad

Durante su presentación, Wayne dijo que para hacer frente a los problemas de inseguridad que tiene México y que comparte con Estados Unidos en su frontera, se requiere la colaboración de las fuerzas de justicia y orden de ambos países.

"Es claro que hay una responsabilidad mutua en los problemas que tenemos en ambos lados en la frontera. La solución es reforzar esta colaboración de una forma más estratégica", afirmó Wayne.

Además, comentó que se requiere la colaboración conjunta porque los efectos están en ambos países.

"No hay un acuerdo sobre cómo podemos trabajar en conjunto", expuso el ex Embajador.

Ante el caso de los asesinatos de la familia LeBarón, México abrió la investigación sobre el caso al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; el País aclaró que los agentes sólo participarían en hacer diligencias en conjunto con las autoridades nacionales y no estarán armados.

Wayne reconoció que dicha colaboración es una buena noticia, pero dijo que se trata sólo de un caso, pues lo que se requiere es trabajar de manera más cercana y continua, donde ambos gobiernos establezcan esta colaboración.

Advirtió que la inseguridad limita la inversión y posibilidades que están enfrente tanto de México como de Estados Unidos para mejorar la competitividad en estos países.